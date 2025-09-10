Στο Χαϊδάρι σήμερα ο Μητσοτάκης

Τις επισκέψεις/εξορμήσεις σε διάφορα σημεία της χώρας αρχίζει εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα επισκεφθεί το Χαϊδάρι, όπου και θα συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής.

Όπως έχει ξαναγράψει το topontiki.gr, o πρωθυπουργός ούτως ή άλλως σχεδιάζει να «οργώσει» τη χώρα το επόμενο διάστημα, τόσο για να έλθει σε επαφή με τους πολίτες και να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι και ωσί τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους, όσο και για να εξηγήσει ο ίδιος τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ και τη σημασία που έχουν για το εισόδημα των πολιτών.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η παρουσία του πρωθυπουργού σε διάφορα σημεία της χώρας και η επαφή του με τους κατοίκους λειτουργεί θετικά στην προσπάθεια της ΝΔ για ανάκαμψη, καθώς ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής – ίσως περισσότερο από την κυβέρνηση…

