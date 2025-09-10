search
10.09.2025 08:32

Το «φάουλ» της μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής

10.09.2025 08:32
ethniki_basket_new

Η στήλη γενικώς αποφεύγει να σχολιάζει ζητήματα που άπτονται της δημοσιογραφικής πρακτικής: το βρίσκει άκομψο και εντέλει λάθος. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην σημειώσει ένα «φάουλ» κατά τη χθεσινή μετάδοση του αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με τη Λιθουανία στο πλαίσιο του Eurobasket.

Ο αγώνας έχει τελειώσει, η «επίσημη αγαπημένη» βρίσκεται στους 4 του τουρνουά και οι παίκτες έχουν μαζευτεί σε κύκλο για δυο τελευταίες κουβέντες και το παραδοσιακό «ζντω». Η κάμερα έχει χωθεί στον κύκλο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλάει στους συμπαίκτες του. Ωστόσο, δεν ακούμε τι λέει γιατί οι δημοσιογράφοι που κάνουν τη μετάδοση συνεχίζουν να μιλούν πάνω στη φωνή του.

Κατά την ταπεινή μας άποψη αυτό είναι λάθος και είναι και κακή τηλεόραση. Και είναι, εντέλει, κρίμα γιατί μέχρι στιγμής η μετάδοση του τουρνουά έχει πάει συνολικά πολύ καλά για την ΕΡΤ.

