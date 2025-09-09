search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.09.2025

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

Χολή… έσταξε κοιτάζοντας προς Ανδρουλάκη, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, που κατά καιρούς ασκεί έντονη κριτική στην ηγεσία του Κινήματος.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Καστανίδης κάνει λόγο για φθορά, δείχνοντας προς την κυβέρνηση ως υπεύθυνοι, ενώ πετά το καρφί του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, μιλώντας για «κοινοτοπίες του ασήμαντου» που εκφωνεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καστανίδη

«Οι μέρες κυλούν μες στη φθορά. Αυτοί που ευθύνονται για όσες ασχήμιες συμβαίνουν στον τόπο μας συμπεριφέρονται ως επιτήδειοι τρίτοι και εκείνοι που θέλουν να τους αντικαταστήσουν, με όσες “κοινοτοπίες του ασήμαντου” εκφωνούν, δείχνουν να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται».

