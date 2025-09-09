search
09.09.2025 16:14

Φήμες για δύο πρώην υπουργούς της ΝΔ και έναν του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

09.09.2025 16:14
opekepe_new

Δυσκολεύουν τα πράγματα για τη ΝΔ – λιγότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ – εάν ευσταθούν οι φήμες που κυκλοφορούν στη πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα για τη νέα δικογραφία, που αναμένεται στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δύο πρώην υπουργοί της ΝΔ λέγεται ότι είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που έχει βρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ένας από τη Θεσσαλία. Είναι σε άλλη σημαντική θέση τώρα, όχι στην κυβέρνηση.

Ο δεύτερος είναι επίσης σε σημαντική θεσμική θέση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει επίσης ενδιαφέρουσα πορεία- όχι «ευθύγραμμη». Πέρασε και από υπουργείο.

Τώρα, το αν όντως η Ευρωπαία εισαγγελέας θα ζητά την άρση ασυλίας και με τι στοιχεία είναι ένα θέμα, που θέλει λίγη υπομονή. Αλλά αν όντως ισχύει το αίτημα, προβλέπω πάλι να τρέχουν στα γύρω καφέ οι βουλευτές της ΝΔ και να… ψηφίζουν με «κατεψυγμένη» επιστολική ψήφο…   

