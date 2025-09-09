Έρχεται ο «κόφτης» στη Βουλή

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εγκατάσταση και εφαρμογή του περίφημου «κόφτη» στις ομιλίες πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευτών στη Βουλή με τον Πρόεδρο της Βουλής να εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα ισχύσει από τον Οκτώβριο.

Η εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού έχει ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται δοκιμές, ώστε να ελεγχθούν οι συσκευές χρονομέτρησης και να περιοριστούν οι… πολυλογίες στην αίθουσα.

«Το μέτρο θα ισχύσει για όλους», επεσήμανε σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους ο Νικήτας Κακλαμάνης. Όταν επιβληθεί ο «κόφτης», στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το μικρόφωνο να κλείνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του οριζόμενου χρόνου και την ανοχή ελαχίστων λεπτών.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή του «κόφτη» συζητείται εδώ και χρόνια στη Βουλή δεν είχε ωστόσο προχωρήσει. Στόχος είναι να μπει ένα φρένο στις εξαντλητικές συνεδριάσεις και τις παρεμβάσεις που έχουν τον … ατελείωτο και οι οποίες έχουν συχνά ως συνέπεια πολλοί βουλευτές να μιλούν ξημερώματα και αρκετά νομοσχέδια να ψηφίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες.

