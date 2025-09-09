Άρχισαν τα όργανα: Στο ΣτΕ η ΚΕΔΕ για τις πολεοδομίες

Όσοι υποστήριζαν ότι η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφερθούν οι πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο θα προκαλούσε σφοδρές αντιδράσεις, έπεσαν μέσα 100%.

Πριν αλέκτωρ φωνήσαι, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, χαρακτήρισε ως «οπισθοδρόμηση που προσβάλλει την αυτοδιοίκηση» την απόφαση αυτή. Μιλώντας στα «Νέα», είπε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να αφαιρέσει από τους δήμους μία κρίσιμη αρμοδιότητα ως αντίποινα για την αντίδραση της ΚΕΔΕ στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ). Πρόκειται για επικοινωνιακό τρικ που δημιουργεί αίσθηση υπερδιαφθοράς, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι η χρόνια υποστελέχωση των ΥΔΟΜ».

Μάλιστα, ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι «η λύση δεν είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά οι μόνιμες προσλήψεις μηχανικών, που δεν έχουν γίνει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Χωρίς προσωπικό, δεν καταπολεμάται ούτε η γραφειοκρατία ούτε η διαφθορά» και προανήγγειλε προσφυγή της ΚΕΔΕ στο ΣτΕ.

Καλά θα πάει και αυτό…

