Δυσφορία για Καιρίδη

Όπως είναι ήδη γνωστό, την έντονη και δημόσια διαφωνία του για συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση που είχε φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα το αρμόδιο υπουργείο, είχε εκφράσει ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ήταν η παρέμβαση Καιρίδη που οδήγησε τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να προχωρήσει σε βελτιώσεις στο νομοσχέδιο, κάνοντας βήμα πίσω από τις αρχικές πολύ σκληρές θέσεις του.

Ωστόσο, εντός της ΝΔ υπήρξε ένα θέμα: ο Καιρίδης μπορεί ως πρώην υπουργός Μετανάστευσης να είχε ενδεχομένως πιο εμπεριστατωμένη άποψη για τις επίμαχες ρυθμίσεις, αλλά, ταυτόχρονα, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, οπότε η έντονη διαφωνία του ξένισε.

Πόσο; Κάποιες πηγές λένε ότι υπάρχει δυσφορία για τη στάση του αυτή, προσθέτοντας ότι – προφανώς – δικαιούται να διαφοροποιείται, αλλά δεν μπορεί ως εκ του αξιώματός του να το κάνει με τόσο έντονο και τόσο δημόσιο τρόπο. Για να δούμε…

