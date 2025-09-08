Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Απέκλεισαν ξανά Ριζοσπάστη και Αυγή – «Σκέπασαν» τη διαμαρτυρία δημοσιογράφου

Μία σειρά από ΜΜΕ που ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ο Ριζοσπάστης, η Αυγή και το Στο Κόκκινο δεν «χώρεσαν» για μία ακόμη φορά στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η οποία κράτησε πάνω από 2,5 ώρες.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά το επιτελείο του πρωθυπουργού δεν έδωσε ερώτηση στον «Ριζοσπάστη» κατά τη συνέντευξη Τύπου του Κυρ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ για δεύτερη χρονιά απέκλεισαν την Αυγή και το Στο Κόκκινο.

Η συντάκτρια του «Ριζοσπάστη», που είναι από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες, κατήγγειλε πριν τη συνέντευξη ότι είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης να αποκλείει συστηματικά την εφημερίδα κι ότι δεν θα γίνει ανεκτό για τρίτη χρονιά.

Στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να σκεπάσει τη διαμαρτυρία της δημοσιογράφου κλείνοντας άρον άρον το μικρόφωνό της.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες συνθήκες

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: «Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την παράβαση από την Ελλάδα της οδηγίας για τον ΦΠΑ»

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο Μυλωνάκης – «Δεν έλαβα “υπόμνημα” από “σημαίνον στέλεχος” του οργανισμού»