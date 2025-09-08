Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Θα είμαι και πάλι υποψήφιος το 2027 – Συσχέτισε τον Τσίπρα σε «συμφέροντα»

Μηνύματα κυρίως στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξής του στο πλαίσιο της ΔΕΘ, καθώς απάντησε σε όλα τα ζητήματα που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα – κυρίως από το κυβερνητικό στρατόπεδο – υπό το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της δημοσκοπικής κάμψης του κυβερνώντος κόμματος.

Στην ουσία, ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε αυτές τις συζητήσεις επικεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον στο «πακέτο» που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και, εμμέσως πλην σαφώς, καλεί τους πάντες εντός της κυβέρνησης και του κόμματος να υποστηρίξουν τη νέα «γραμμή» και να αφήσουν στην άκρη τη σεναριολογία και την – εν τέλει – εσωστρέφεια.

Έτσι, ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, παρότι δεχόταν έντονες πιέσεις ακόμα και από στενούς συνεργάτες του, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών (κάτι που είχε συζητηθεί στο εσωτερικό της ΝΔ) και αντιμετώπισε σχεδόν με απαξίωση ερώτημα περί «αλλαγής εν κινήσει» της ηγεσίας του κόμματος, δηλαδή, η ΝΔ να πάει σε εκλογές με άλλο αρχηγό – στην ουσία επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι ο ίδιος θα ηγηθεί της εκλογικής αναμέτρησης, «μήνυμα» που φαίνεται ότι εστάλη σε διάφορους «δελφίνους».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διάψευση φημών περί επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μαξίμου, ένα σενάριο που επίσης διακινήθηκε από «εσωτερικές» πηγές. Με τη διάψευση αυτή, ο Κ. Μητσοτάκης φάνηκε επίσης να στέλνει μήνυμα για διάφορες γκρίνιες που ακούγονται περί δυσλειτουργιών στο Μαξίμου και προβληματικού συντονισμού της κυβέρνησης και να ανανεώνει την εμπιστοσύνη του στους στενούς του συνεργάτες.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός φάνηκε – μετά από μια περίοδο εντάσεων – να επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου διαύλους επικοινωνίας με τους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι παρότι υπάρχουν διαφωνίες, εντούτοις, όπως είπε χαρακτηριστικά, «η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό».

Από εκεί και πέρα, η απάντηση που έδωσε για την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό παίγνιο, ουσιαστικά έδειξε και τη «γραμμή» που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση έναντι του πρώην πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα: «Αντί να κάνει αυτοκριτική, ζητά από τους πολίτες να την κάνουν. Απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν πιστεύω ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα στις εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο, πήγε ρα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «υπάρχουν μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματικά συμφέροντα που λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν το αξιολογώ ως σημαντικό, απλώς το επισημαίνω».

Τέλος, στο πλαίσιο της συζήτησης περί συναινέσεων φάνηκε να «πετάει το μπαλάκι» στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς επισήμανε ότι δέχθηκε πρότασή του για τον ορισμό των νέων επικεφαλής της ΑΑΔΕ, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Συνηγόρου του Πολίτη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι φάνηκε να μην αναμένει και πολλά πράγματα, καθώς είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία»

Νέα Αριστερά: «Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς και των καρτέλ»

ΚΚΕ: Ο λαός δεν περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα του πρωθυπουργού