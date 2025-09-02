Μπηχτές Καιρίδη για το μεταναστευτικό

Μπηχτές στην κυβέρνηση και τον Θάνο Πλεύρη έριξε ο Δημήτρης Καιρίδης απευθύνοντας μάλιστα, έκκληση να έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο που ο ίδιος είχε προετοιμάσει για τη νόμιμη μετανάστευση.

«Ξεκινήσαμε με το νομοσχέδιο Βορίδη, ελπίζω να φέρετε και το… νομοσχέδιο Καιρίδη για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο έχει περάσει από το υπουργικό συμβούλιο», ήταν το πρώτο καρφί που έριξε και συνέχισε: «Κύριε Πλεύρη, η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία…».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου χρειάζεται αυστηροποίηση, ωστόσο πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους νόμιμους μετανάστες.

«Δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “φύγε”. Αποφασίσαμε να στείλουμε μήνυμα για το από εδώ και πέρα. Όμως για τις 700.000 πολίτες τρίτων χωρών, να προβλέψετε μέχρι το νέο νομοσχέδιο για να μην δημιουργηθεί αναστάτωση σε αυτούς και εργοδότες τους», είπε προς τα υπουργικά έδρανα και παρακάλεσε να το δει ο Θάνος Πλεύρης με προσοχή προκειμένου «να εξασφαλίσουμε πως όσοι νόμιμα Ελλάδα με χαρτιά δεν θα βρεθούν στο κενό δικαίου, ασφάλειας και αέρος γενικά»

Άμεση ήταν η απάντηση του Θάνου Πλεύρη που ανέφερε ότι κατά την άποψή του είναι πριμοδότηση το να μπορεί να παραμένει κάποιος στην Ελλάδα εάν δεν συνεργάζεται. «Το 2014 κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο. Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες – ένα πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Είναι ξεκάθαρο ότι προτεραιότητα είναι να μην μείνει κανένα παράθυρο ανοιχτό για όποιον μπαίνει παράνομα στη χώρα να έχει να περιμένει κάτι», είπε.

Απέρριψε την ίδια ώρα την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «πνίγει» τους μετανάστες που επιχειρούν να εισέλθουν στη χώρα. «Κανείς δεν το λέει αυτό, πέραν του ανήθικου, δεν συμφέρει τη χώρα να εμφανιστεί ως εγκληματίας, καραδοκεί ο Ερντογάν να μας κουνήσει το δάχτυλο», είπε.

Σφοδρή ήταν η επίθεσή του στον Κυριάκο Βελόπουλο. «Δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε ξενόφοβοι ρατσιστές. Δεν θέλουμε τη χώρα “μπάτε σκύλοι αλέστε”, αλλά δεν τη θέλουμε και μικρή, αλλά ισχυρή. Χρειάζεται λελογισμένη νόμιμη, επιλεκτική, καλή μετανάστευση. Αυτό έπρεπε να το μάθει και ο κύριος Βελόπουλος που γεννήθηκε στη Γερμανία», είπε και καταλόγισε ξενοφοβικό παραλήρημα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με στόχο τα «ψηφουλάκια».

Δ. Καιρίδης: Βλέπω το πόθεν έσχες του και διαπιστώνω πως πλούτισε. Οι καταθέσεις του είναι 100 φορές περισσότερες από τις δικές μου, τον συγχαίρω. Ας φέρει τις καταθέσεις του από τη Deutsche Bank στην Ελλάδα για να μην τις χαίρονται οι Γερμανοί και να κάνουμε επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα. Να μην υποκρινόμαστε τους Έλληνες και τους φιλέλληνες…

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε πει: «κι εγώ έχω πισίνα, αλλά δεν κάνω τον φιλάνθρωπο. Εμείς δεν υποκρινόμαστε, όπως οι ψευτοαριστεροί που βολεύονται».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε προσωπικά στον Δημήτρη Καιρίδη, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «θόρυβο κάνουν ακόμα και οι τενεκέδες».

