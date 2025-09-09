Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

Όπως η στήλη είχε προβλέψει – όχι, δεν έχει πάλαντιρ όπως ο Σάρουμαν στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», αλλά παρακολουθεί πολύ προσεκτικά και διαχρονικά τις κινήσεις Μητσοτάκη – ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνέντευξής του στο πλαίσιο της ΔΕΘ απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, παρότι το προηγούμενο διάστημα δεχόταν πιέσεις… πανταχόθεν για να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Ωστόσο, η στήλη μαθαίνει επίσης ότι το κατηγορηματικό και δημόσιο «όχι» του πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι «έκλεισε» και το θέμα, καθώς ένας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να πιστεύει ότι με τον τρέχοντα εκλογικό νόμο ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι από εξαιρετικά δύσκολος ως αδύνατος, επιμένοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για ταπείνωση του ορίου της αυτοδυναμίας.

Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες που φθάνουν στα αυτιά της στήλης, οι βουλευτές αυτοί – κάποιοι εκ των οποίων ανησυχούν ότι στις εκλογές δεν θα ξαναμπουν στη Βουλή – σκοπεύουν συγκροτημένα και συντονισμένα να συνεχίσουν να πιέζουν στην κατεύθυνση αλλαγών στον εκλογικό νόμο, παρότι ο Μητσοτάκης το ξέκοψε. Πρώτα, βέβαια, θα μελετήσουν τις δημοσκοπήσεις για να δουν την επίδραση του πακέτου της ΔΕΘ στις διαθέσεις των πολιτών.

