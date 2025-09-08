search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.09.2025 13:26

Οταν το αντιμεταναστευτικό μένος, οδηγεί σε… αυτογκόλ – Η (λάθος) ανάρτηση Τσιάρτα για τη δολοφονία στο Σάρλοτ

08.09.2025 13:26
dolofonia-charlotte

Οι (ακραίες) απόψεις του Βασίλη Τσιάρτα για το μεταναστευτικό είναι λίγο πολύ γνωστές… Ομως όπως φαίνεται τον οδηγούν και σε λάθη που τον… εκθέτουν…

Για παράδειγμα, χθες έκανε μία ανάρτηση για μία δολοφονία που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, όμως φαίνεται πως δεν ήταν καλά πληροφορημένος.

Έκανε ένα repost από γνωστό Αμερικαν-ρεπουμπλικανικό λογαριασμό με τη δολοφονία μιας νεαρής μέσα σε τρένο από επιβάτη που καθόταν πίσω της, χωρίς καμία αφορμή.

Ο αμερικανικός λογαριασμός, πριν βγουν τα ονόματα δράστη και θύματος, είχε κάνει μία αναφορά κατά των μεγάλων ΜΜΕ, λέγοντας πως δεν έγραψαν το παραμικρό για την είδηση, θεωρώντας ότι μια Αμερικανίδα δολοφονήθηκε από μετανάστη (αν και δεν το έγραφαν επί λέξη ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη η πρόθεσή τους από τα σχόλιά τους).

«Πόσα εγχώρια ΜΜΕ να προσθέσουμε σε αυτή τη λίστα;» αναρωτήθηκε ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός για την είδηση.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν κατάλαβε ότι αντί για γκολ, έβαλε… αυτογκόλ. Οπως έγινε γνωστό, ο δράστης ήταν Αμερικανός και το θύμα μια Ουκρανή η οποία είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ μαζί με τους γονείς της για να αποφύγουν τον πόλεμο. 

