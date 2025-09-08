search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 12:56

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χάφταρ στο Μέγαρο Μαξίμου

08.09.2025 12:56
xaftar new

Σύντομη συνάντηση με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο Μπελγκασέμ Χάφταρ, γιος του ισχυρού άνδρα που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία.

Σήμερα το πρωί είχε προγραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Οι επαφές αυτές γίνονται περίπου δύο μήνες μετά το ταξίδι του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του, αλλά και μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη.

Διαβάστε επίσης

Απέφυγε την πολιτική απάντηση για Σαμαρά ο Μητσοτάκης, έμεινε στην ανθρώπινη πλευρά – Τι είπε για Καραμανλή

Τετ α τετ Φάμελλου και Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου σήμερα ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

akis-diksimos-new
LIFESTYLE

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

gideon saar
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:54
LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

1 / 3