Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χάφταρ στο Μέγαρο Μαξίμου

Σύντομη συνάντηση με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Μπελγκασέμ Χάφταρ, γιος του ισχυρού άνδρα που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία.

Σήμερα το πρωί είχε προγραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Οι επαφές αυτές γίνονται περίπου δύο μήνες μετά το ταξίδι του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του, αλλά και μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη.

Διαβάστε επίσης

Απέφυγε την πολιτική απάντηση για Σαμαρά ο Μητσοτάκης, έμεινε στην ανθρώπινη πλευρά – Τι είπε για Καραμανλή

Τετ α τετ Φάμελλου και Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου σήμερα ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους