Δεν υπάρχει σωτηρία: Ο Άδωνις βρήκε νέα ευκαιρία να αποθεώσει το Ισραήλ, με αφορμή το ευρωμπάσκετ

Ένα tweet της Πρεσβείας του Ισραήλ στη χώρα μας, αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ανάρτηση, η ισραηλινή πρεσβεία παρά τον αποκλεισμό έδινε «συγχαρητήρια» στην Ελλάδα για την πρόκρισή της στους 8 του Eurobasket και έκανε λόγο για «εξαιρετικό αγώνα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης που δεν χάνει ευκαιρία (σ.σ. τα τελευταία χρόνια μόνο, καθώς παλαιότερα έλεγε τα ακριβώς αντίθετα) να δηλώνει τον θαυμασμό και τη στήριξή του στο Ισραήλ, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του – λες και είναι κάτι πρωτόγνωροι να δίνονται συγχαρητήρια για μία εθλητική επιτυχία – και σχολίασε:

«Έτσι μιλούν οι πραγματικοί φίλοι!».

Έτσι μιλούν οι πραγματικοί φίλοι! https://t.co/c0dQRs3DwC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025

Οι ακόλουθοί του Υπουργού ωστόσο έσπευσαν στα σχόλια τους να του ποστάρουν βίντεο από τα φρικιαστικά εγκλήματα των IDF στη Γάζα, με κάποιους να αναρωτιούνται ποια ομάδα υποστήριζε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη μπασκετική αναμέτρηση….

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική μας απέκλεισε με μαγική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο το Ισραήλ με 84-79 και πέρασε στη φάση των 8 του Eurobasket στην οποία απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

