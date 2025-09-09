search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 11:11

Οργίλος ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον γιατρό που, αγενώς, δεν του έδωσε το χέρι

09.09.2025 11:11
adonis-georgiadis-syn-typou

Όλα τα… έχουν τελικά οι επισκέψεις του Άδωνι Γεωργιάδη στα νοσοκομεία ανά τη χώρα.

Από έντονες διαμαρτυρίες μέχρι θερμές – και με την καλή έννοια και με την αρνητική – υποδοχές. Από κριτική για τις κυβερνητικές παραλείψεις, έως ανθοδέσμες.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο «Παπανικολάου», που έφτασε ο υπουργός Υγείας για να σύσκεψη με εργαζομένους και διοίκηση συνέβη και το εξής, μάλλον απροσδόκητο:

Ενώ χαιρετούσε δια χειραψίας το προσωπικό, ο γιατρός Χρήστος Καραχρήστος, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΝΙΘ και μέλος του ΚΚΕ, αρνήθηκε να δώσει το χέρι, μία κίνηση που δεν συνηθίζεται όσες διαφωνιες ή διαφορές κι αν υπάρχουν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Η κίνηση αυτή εξόργισε τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε αργότερα στη σύσκεψη για αγένεια, ενώ έκανε και σχετική ανάρτηση στο X, γράφοντας τα εξής:

«Όταν έφτασα, όπως θα δείτε, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων με περίμενε μαζί με πολλούς εργαζομένους, με λουλούδια και ευχαριστίες, για όσα έχουμε κάνει εκεί. Αλλά μεταξύ τους ήταν και ο ιατρός κ. Καραχρήστος Χρήστος, Πρόεδρος της ΕΝΙΘ, μέλος του ΚΚΕ, ο οποίος και αρνήθηκε να μου δώσει το χέρι του […] Στη συζήτηση μέσα επιτέθηκε στον Πρόεδρο του Συλλόγου του διότι αυτός τόλμησε να παραδεχθεί τη μεγάλη πρόοδο που παρουσιάζει αυτό το Νοσοκομείο».

Και η ανάρτηση του υπουργού Υγείας με τον σχολιασμό που κάνει στο video:

Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχει σωτηρία: Ο Άδωνις βρήκε νέα ευκαιρία να αποθεώσει το Ισραήλ, με αφορμή το ευρωμπάσκετ

Δυσφορία για Καιρίδη

Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Απέκλεισαν ξανά Ριζοσπάστη και Αυγή – «Σκέπασαν» τη διαμαρτυρία δημοσιογράφου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

KOPIDENTRON
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

ekav1
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

ektimisi_kosmima
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:43
odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

KOPIDENTRON
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

ekav1
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

1 / 3