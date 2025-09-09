Οργίλος ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον γιατρό που, αγενώς, δεν του έδωσε το χέρι

Όλα τα… έχουν τελικά οι επισκέψεις του Άδωνι Γεωργιάδη στα νοσοκομεία ανά τη χώρα.

Από έντονες διαμαρτυρίες μέχρι θερμές – και με την καλή έννοια και με την αρνητική – υποδοχές. Από κριτική για τις κυβερνητικές παραλείψεις, έως ανθοδέσμες.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο «Παπανικολάου», που έφτασε ο υπουργός Υγείας για να σύσκεψη με εργαζομένους και διοίκηση συνέβη και το εξής, μάλλον απροσδόκητο:

Ενώ χαιρετούσε δια χειραψίας το προσωπικό, ο γιατρός Χρήστος Καραχρήστος, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΝΙΘ και μέλος του ΚΚΕ, αρνήθηκε να δώσει το χέρι, μία κίνηση που δεν συνηθίζεται όσες διαφωνιες ή διαφορές κι αν υπάρχουν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Προχθές στην περιοδεία μου επισκέφθηκα και το Νοσοκομείο «Παπανικολάου». Αυτό είναι το Νοσοκομείο το οποίο κυρίως έχω φροντίσει στην θητεία μου. +500

Άτομα προσωπικό από το 2019, +70% χρήματα στον ετήσιο προϋπολογισμό του και 45.000.000€ συνολικά έργα από ΤΑΑ και ΕΣΠΑ στην… pic.twitter.com/89OtSnArnB — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025

Η κίνηση αυτή εξόργισε τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε αργότερα στη σύσκεψη για αγένεια, ενώ έκανε και σχετική ανάρτηση στο X, γράφοντας τα εξής:

«Όταν έφτασα, όπως θα δείτε, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων με περίμενε μαζί με πολλούς εργαζομένους, με λουλούδια και ευχαριστίες, για όσα έχουμε κάνει εκεί. Αλλά μεταξύ τους ήταν και ο ιατρός κ. Καραχρήστος Χρήστος, Πρόεδρος της ΕΝΙΘ, μέλος του ΚΚΕ, ο οποίος και αρνήθηκε να μου δώσει το χέρι του […] Στη συζήτηση μέσα επιτέθηκε στον Πρόεδρο του Συλλόγου του διότι αυτός τόλμησε να παραδεχθεί τη μεγάλη πρόοδο που παρουσιάζει αυτό το Νοσοκομείο».

Και η ανάρτηση του υπουργού Υγείας με τον σχολιασμό που κάνει στο video:

