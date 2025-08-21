search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 11:31

«Κόφτη» στα μικρόφωνα για να… ελέγξει (και) τη Ζωή βάζει ο Κακλαμάνης

21.08.2025 11:31
kaklamanis_new_PtV

Αποφασισμένος να επιβάλλει τήρηση των χρόνων ομιλίας στη Βουλή εμφανίστηκε ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης, μετά τα φαινόμενα… ατέρμονων ομιλιών στο κοινοβούλιο που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι ο Ν. Κακλαμάνης (προ)κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να του κάνει πρόταση μομφής όταν της έκανε παρατήση για διαρκείς παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ομιλίας του πρωθυπουργού.

Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της Βουλής μιλώντας στο ΟΡΕΝ ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής, καθώς, όπως είπε, «συντάχθηκε πριν από 37-38 χρόνια όταν στη Βουλή υπήρχαν 4 κόμματα και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα υπάρχουν 9 κόμματα με το νυν πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί εκείνος ο κανονισμός να ανταπεξέλθει».

Μάλιστα στηλίτευσε το φαινόμενο «να ξεκινάει συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές αρχίζουν πρόεδροι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, υπουργοί χωρίς να τηρούνται οι χρόνοι» και ξεκαθάρισε ότι θα μπει «κόφτης» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τους χρόνους λέγοντας ότι «θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή».

Διαβάστε επίσης

Άτυπη «κόντρα» Μητσοτάκη – Τσίπρα

Κώστας Καραμανλής: Αναμένεται και νέα παρέμβασή του για τα εθνικά θέματα

Τα περί επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής και η διάψευση Μαρινάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro-andras-syrmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

proastiakos
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο

mazda_cx-80_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV από το Euro NCAP

dendias-chrisochoidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

adedy_2108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 28 Αυγούστου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – Τι διεκδικεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:19
metro-andras-syrmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

proastiakos
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο

mazda_cx-80_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV από το Euro NCAP

1 / 3