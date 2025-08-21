«Κόφτη» στα μικρόφωνα για να… ελέγξει (και) τη Ζωή βάζει ο Κακλαμάνης

Αποφασισμένος να επιβάλλει τήρηση των χρόνων ομιλίας στη Βουλή εμφανίστηκε ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης, μετά τα φαινόμενα… ατέρμονων ομιλιών στο κοινοβούλιο που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι ο Ν. Κακλαμάνης (προ)κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να του κάνει πρόταση μομφής όταν της έκανε παρατήση για διαρκείς παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ομιλίας του πρωθυπουργού.

Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της Βουλής μιλώντας στο ΟΡΕΝ ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής, καθώς, όπως είπε, «συντάχθηκε πριν από 37-38 χρόνια όταν στη Βουλή υπήρχαν 4 κόμματα και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα υπάρχουν 9 κόμματα με το νυν πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί εκείνος ο κανονισμός να ανταπεξέλθει».

Μάλιστα στηλίτευσε το φαινόμενο «να ξεκινάει συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές αρχίζουν πρόεδροι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, υπουργοί χωρίς να τηρούνται οι χρόνοι» και ξεκαθάρισε ότι θα μπει «κόφτης» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τους χρόνους λέγοντας ότι «θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή».

Διαβάστε επίσης

Άτυπη «κόντρα» Μητσοτάκη – Τσίπρα

Κώστας Καραμανλής: Αναμένεται και νέα παρέμβασή του για τα εθνικά θέματα

Τα περί επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής και η διάψευση Μαρινάκη