Κώστας Καραμανλής: Αναμένεται και νέα παρέμβασή του για τα εθνικά θέματα

karamanlis

Μπορεί, όπως έχει αναφέρει πλειστάκις η στήλη, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, να ακολουθεί διαφορετικό δρόμο από τον επίσης πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, όσον αφορά στον τρόπο και την έκφραση της κριτικής του προς την κυβέρνηση, ωστόσο, όπως έχει αποδείξει, όταν θέλει να πει κάτι, το λέει.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να προβεί σε νέα παρέμβαση για τα εθνικά θέματα, καθώς, λένε οι ίδιες πληροφορίες, «έχουν μαζευτεί πολλά» (ελληνοτουρκικά, Λιβύη, Αίγυπτος, κ.λπ.) και ο πρώην πρωθυπουργός κρίνει ότι δεν θα πρέπει να παραμείνει σιωπηλός.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε «σηκώσει το γάντι» και είχε ασκήσει κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή, οπότε η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να έχει και τη μορφή «απάντησης» στη συγκεκριμένη κόντρα. Ίδωμεν…

