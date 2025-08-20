Μεντβέντεφ κατά Μακρόν: Το ανεγκέφαλο κοκόρι επιμένει στην αποστολή στρατού στην Ουκρανία

Νέα επίθεση εξαπολύει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς σε ανάρτησή του στο Χ, χρησιμοποιεί απίστευτους χαρακτηρισμούς απέναντί του.

The brainless Gallic rooster can't let go of the idea of sending troops to 'Ukraine.' It's been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won't accept such a "security guarantee."

But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it's king of the coop. August 20, 2025

«Ο ανεγκέφαλος Γάλλος πετεινός δεν μπορεί να ξεπεράσει την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία. Έχει δηλωθεί ξεκάθαρα: ΚΑΝΕΝΑ στράτευμα του ΝΑΤΟ ως ειρηνευτική δύναμη. Η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια “εγγύηση ασφάλειας”» έγραψε στο Χ ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Και προσέθεσε: «Όμως το βραχνιασμένο, αξιοθρήνητο πουλί συνεχίζει να λαλεί, για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς του κοτετσιού».

Υπενθυμίζεται πως με τη σειρά του ο πρόεδρος Μακρόν δεν τσιγκουνεύτηκε τους χαρακτηρισμούς κατά του Ρώσου προέδρου Πούτιν, καθώς τον χαρακτήρισε «αρπακτικό» και «τέρας».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

