Τα περί επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής και η διάψευση Μαρινάκη

Διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Π. Μαρινάκης τόνισε: «Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα. Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών. Είναι και για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες». Για να καταλήξει ο κ. Μαρινάκης: «Άρα δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος».

Νωρίτερα, είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απόφαση που προβλέπει χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, λίγο πριν κλείσει η Βουλή. Το επίδομα από 2.500 έως 4.000 ευρώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με στρατιωτικούς και εποχικούς πυροσβέστες να προχωρούν σε σκωπτικές ανακοινώσεις.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) σε ανακοίνωσή σημείωσε : «Οι επιχειρήσεις που εκτελούν οι στρατιωτικοί, όπως οι ανατινάξεις βομβών, οι ρίψεις αλεξιπτωτιστών και οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών πάνω από πύρινα μέτωπα, ωχριούν σε δείκτη δυσκολίας και κινδύνου σε σύγκριση με τα καθήκοντα των υπαλλήλων της Βουλής στους διαδρόμους και τις κλιματιζόμενες αίθουσες του νεοκλασικού κτηρίου».

Από την πλευρά τους οι εποχικοί πυροσβέστες ανέφεραν: «Οι υπάλληλοι της Βουλής θα λάβουν έως και 4.000€ ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ εμείς ρισκάρουμε καθημερινά τη ζωή μας με φλόγες, εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Αν αυτά δεν θεωρούνται επικίνδυνα και ανθυγιεινά, τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και τα συρραπτικά της Βουλής».

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: «Άμεσα μέτρα στήριξης αλλά και αποκατάστασης» (photos/video)

Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»