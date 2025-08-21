Άτυπη «κόντρα» Μητσοτάκη – Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μερικές φορές η συγκυρία ευνοεί τους δημοσιογράφους να δημιουργούν ωραίες ιστορίες. Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί σε περίπου δύο εβδομάδες.
Τι εννοούμε; Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, στις 4 και 5 του μήνα, ο Economist πραγματοποιεί την 5η Μητροπολιτική Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», όπου ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να μιλήσει για την «Ελληνική Οικονομία του 2030».
Και, κάπως έτσι, μπορεί κάποιος να μιλήσει για μια «άτυπη» κόντρα των δύο πολιτικών – και, μάλιστα, στην ίδια πόλη και για το ίδιο αντικείμενο (οικονομία) – όπου μέσα σε δύο μέρες θα ξεδιπλώσουν ο καθένας την άποψή του για την οικονομία (κι όχι μόνο…).
Αναμένουμε με ενδιαφέρον.
