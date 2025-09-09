Μαριάνα Κότσεκου: Αλβανίδα βουλευτής, ξεναγός και… βoσκός κατσικιών

Ο λόγος για την Μαριάνα Κότσεκου, την Αλβανίδα νεοεκλεγείσα βουλευτή, που δουλεύει ως ξεναγός στον αγροτουρισμό της βόρειας Αλβανίας, αλλά βόσκει και τις κατσίκες της.

Στην περιοχή της λίμνης Κομάνι η νεαρή βουλευτής, γνωστή για την αγάπη της για τη φύση και τις κατσίκες της, φιλοξενεί τουρίστες και ψήνει ψωμί.

«Ψήνω ψωμί, είναι το ‘ψωμί της βουλευτίνας’! Το τρώνε οι τουρίστες με ενθουσιασμό» λέει χαρακτηριστικά.

Η Κότσεκου μεγάλωσε μέσα στον τουρισμό, ξεκινώντας από μικρή ηλικία ως ξεναγός στη λίμνη, βοηθώντας την οικογένειά της. Σήμερα συνδυάζει την πολιτική της σταδιοδρομία με την παραδοσιακή αγροτουριστική επιχείρηση Neomalsore, προσελκύοντας τουρίστες που αναζητούν ησυχία, αποσύνδεση από την τεχνολογία και τοπική φιλοξενία.

«Ήμουν η πρώτη ξεναγός στην Κομάνι από 12 χρονών, με σπαστά αγγλικά από ταινίες» λέει η Κότσεκου και συνεχίζει: «Μπήκα στην πολιτική, αλλά ίσως μια μέρα επιστρέψω στα κατσίκια μου. Ποιος θα με σταματήσει;».

Για την πολιτική αναφέρει: «Δεν με τρομάζει η πολιτική. Είμαι ορεινή, δεν θα με φάνε ζωντανή».

Στην Αλβανία ίσως όχι… στην Ελλάδα μπορεί, θα πούμε εμείς…

