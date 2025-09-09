search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:38
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.09.2025 18:30

Μαριάνα Κότσεκου: Αλβανίδα βουλευτής, ξεναγός και… βoσκός κατσικιών

09.09.2025 18:30
Ο λόγος για την Μαριάνα Κότσεκου, την Αλβανίδα νεοεκλεγείσα βουλευτή, που δουλεύει ως ξεναγός στον αγροτουρισμό της βόρειας Αλβανίας, αλλά βόσκει και τις κατσίκες της.

Στην περιοχή της λίμνης Κομάνι η νεαρή βουλευτής, γνωστή για την αγάπη της για τη φύση και τις κατσίκες της, φιλοξενεί τουρίστες και ψήνει ψωμί.

«Ψήνω ψωμί, είναι το ‘ψωμί της βουλευτίνας’! Το τρώνε οι τουρίστες με ενθουσιασμό» λέει χαρακτηριστικά.

Η Κότσεκου μεγάλωσε μέσα στον τουρισμό, ξεκινώντας από μικρή ηλικία ως ξεναγός στη λίμνη, βοηθώντας την οικογένειά της. Σήμερα συνδυάζει την πολιτική της σταδιοδρομία με την παραδοσιακή αγροτουριστική επιχείρηση Neomalsore, προσελκύοντας τουρίστες που αναζητούν ησυχία, αποσύνδεση από την τεχνολογία και τοπική φιλοξενία.

«Ήμουν η πρώτη ξεναγός στην Κομάνι από 12 χρονών, με σπαστά αγγλικά από ταινίες» λέει η Κότσεκου και συνεχίζει: «Μπήκα στην πολιτική, αλλά ίσως μια μέρα επιστρέψω στα κατσίκια μου. Ποιος θα με σταματήσει;».

Για την πολιτική αναφέρει: «Δεν με τρομάζει η πολιτική. Είμαι ορεινή, δεν θα με φάνε ζωντανή».

Στην Αλβανία ίσως όχι… στην Ελλάδα μπορεί, θα πούμε εμείς…

Φήμες για δύο πρώην υπουργούς της ΝΔ και έναν του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται ο «κόφτης» στη Βουλή

Άρχισαν τα όργανα: Στο ΣτΕ η ΚΕΔΕ για τις πολεοδομίες

kastanidis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

european-commission_2904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ – Πάνω από 700 εκατ. εξασφάλισε η Ελλάδα

Khalil Al-Hayya
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που έγινε στόχος των ισραηλινών επιδρομών στο Κατάρ – Τι είχε πει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

tsaknis kori maxairitsa – new
LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύεται η κόρη του, 6 χρόνια μετά τον θάνατό του – Θα τη συνοδεύσουν Τσακνής και Ζουγανέλης

w09-184624alperen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Στην τετράδα μετά από 24 χρόνια η Τουρκία, περιμένει Ελλάδα ή Λιθουανία

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

