search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 11:12
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 10:17

Μία άβολη ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο

10.09.2025 10:17
famellos-deth

Πρόπερσι ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εμφανιστεί ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – και κάπως ως… υπηρεσιακός αρχηγός του κόμματος – στη ΔΕΘ.

Πέρσι δεν πρόλαβε, καθώς κατά τη σύγκρουση που εξελισσόταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης τον είχε αντικαταστήσει με τον Νίκο Παππά στην προεδρία της ΚΟ. Έτσι, ούτε ο Κασσελάκης, ούτε ο ίδιος ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Φέτος όμως πάει κανονικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά (του) συμβαίνει το εξής: Μπορεί να είναι η πιο άβολη ΔΕΘ για τον Φάμελλο. Διότι και πάλι θα υπάρχει μία «σκιά»: Αυτή του επικείμενου κόμματος Τσίπρα.

Όλα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον υπό την αίρεση της πρωτοβουλίας που αναμένεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα και η ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει ο Φάμελλος.

Κανονικά δεν θα ήθελε να πει καν το όνομα του πρώην πρωθυπουργού – όπως και εκείνος δεν είπε ούτε μία φορά «ΣΥΡΙΖΑ» στην πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Αλλά γίνεται να μην πει, αφού προφανώς και θα ερωτηθεί;

Διαβάστε επίσης

Στο Χαϊδάρι σήμερα ο Μητσοτάκης

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

Το «φάουλ» της μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (17)
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή – Τι δείχνει έρευνα

volivia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

theatro-peiraia-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους» – Το ρεπερτόριο 2025-2026 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic – Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

doha_attack
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 11:11
Untitled design (17)
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή – Τι δείχνει έρευνα

volivia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

theatro-peiraia-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους» – Το ρεπερτόριο 2025-2026 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

1 / 3