Μία άβολη ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο

Πρόπερσι ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εμφανιστεί ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – και κάπως ως… υπηρεσιακός αρχηγός του κόμματος – στη ΔΕΘ.

Πέρσι δεν πρόλαβε, καθώς κατά τη σύγκρουση που εξελισσόταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης τον είχε αντικαταστήσει με τον Νίκο Παππά στην προεδρία της ΚΟ. Έτσι, ούτε ο Κασσελάκης, ούτε ο ίδιος ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Φέτος όμως πάει κανονικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά (του) συμβαίνει το εξής: Μπορεί να είναι η πιο άβολη ΔΕΘ για τον Φάμελλο. Διότι και πάλι θα υπάρχει μία «σκιά»: Αυτή του επικείμενου κόμματος Τσίπρα.

Όλα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον υπό την αίρεση της πρωτοβουλίας που αναμένεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα και η ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει ο Φάμελλος.

Κανονικά δεν θα ήθελε να πει καν το όνομα του πρώην πρωθυπουργού – όπως και εκείνος δεν είπε ούτε μία φορά «ΣΥΡΙΖΑ» στην πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Αλλά γίνεται να μην πει, αφού προφανώς και θα ερωτηθεί;

