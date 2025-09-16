search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 20:40
16.09.2025 19:25

Φωκίδα: Έψαχναν αρχαία νομίσματα και άνοιξαν τούνελ βάθους 12 μέτρων – Συνελήφθησαν δύο άτομα

16.09.2025 19:25
Συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή (12/9) σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, δύο ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και διενέργεια εκτεταμένων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν σε αγροτεμάχιο μη ιδιοκτησίας τους, να έχουν προβεί σε εργασίες εκσκαφής με τη δημιουργία κάθετου τούνελ κοντά σε αρχαιολογικό χώρο.

Διαπιστώθηκε, επίσης, η ύπαρξη διαμορφωμένου συστήματος εξαερισμού, συστήματος άρδευσης για την άντληση όμβριων και υπόγειων υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του υπεδάφους, ηλεκτρικού αναβατορίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών, πλήρους ηλεκτροδότηση του χώρου με χρήση λαμπτήρων σε όλο το βάθος του τούνελ καθώς και σκαπτικών εργαλείων (μηχανικά – ηλεκτρικά και χειρός).

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και διενέργεια εκτεταμένων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν σε αγροτεμάχιο μη ιδιοκτησίας τους, να έχουν προβεί σε εργασίες εκσκαφής με τη δημιουργία κάθετου τούνελ.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η διάνοιξη κάθετου τούνελ, υπό τη μορφή σπηλαίου, βάθους περίπου 12 μέτρων, με τη διαμόρφωση οριζόντιων επιπέδων, το οποίο υποστηριζόταν με μεταλλικά υποστυλώματα.

Διαπιστώθηκε, επίσης, η ύπαρξη διαμορφωμένου συστήματος εξαερισμού, συστήματος άρδευσης για την άντληση όμβριων και υπόγειων υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του υπεδάφους, ηλεκτρικού αναβατορίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών, πλήρους ηλεκτροδότηση του χώρου με χρήση λαμπτήρων σε όλο το βάθος του τούνελ καθώς και σκαπτικών εργαλείων (μηχανικά – ηλεκτρικά και χειρός).

Σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο σημείο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στο χώρο της εκσκαφής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 μεταλλικά υποστυλώματα και ηλεκτρικά τρυπάνια (κομπρεσέρ),
  • διάφορα γεωργικά εργαλεία (φτυάρι, τσάπα, σκεπάρνι κ.λπ.),
  • ένα μέρος από σύστημα εξαερισμού και ηλεκτρικό αναβατόριο,
  • 9 εξαρτήματα (μύτες τρυπανιού) και καρότσι μεταφοράς,
  • ένα μέρος πλαστικού σωλήνα από το σύστημα άντλησης υδάτων,
  • μεταλλικοί κόφτες, μπαλαντέζες και πολύμπριζα,
  • ζεύγος γαντιών, φανός κεφαλής και φανός χειρός.

Επίσης, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς εργαλείων και αδρανών υλικών, προερχομένων από την εκσκαφή.

Το τούνελ 12 μέτρων στη Φωκίδα

Επιπλέον, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των ανωτέρω, βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, τα χρηματικά ποσά των -18.380 ευρώ, των 5.774 δολαρίων Η.Π.Α. και των 6.500 LEU Ρουμανίας, ένας ανιχνευτής μετάλλων και μία μεταλλική ράβδος – ανιχνευτής μετάλλων.

Το τούνελ 12 μέτρων στη Φωκίδα

Για την υπόθεση, ενημερώθηκε η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, καθώς η τοποθεσία των εργασιών εκσκαφής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αρχαιολογικό χώρο της περιοχής.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

