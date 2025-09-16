Ψαρόπουλος σε Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Να σκύψετε με σεβασμό στις μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά»

Αιχμηρή απάντηση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις προσωπικές αναφορές σε βάρος του Εισαγγελέα Εφετών που επεξεργάστηκε την δικογραφία για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, δίνει ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

Ο κ. Ψαρόπουλος, σε ανακοίνωσή του τονίζει αρχικά ότι «η εκκωφαντική αφωνία της γνωστής Ένωσης σε ουσιαστικά ζητήματα, επιτέλους διεκόπη αλλά όχι για τους λόγους που ελπίζαμε».

Στη συνέχεια, αφού στηλιτεύει την «αφωνία» της Ένωσης «σε ουσιαστικά ζητήματα, που έπληξαν την απονομή δικαιοσύνης με το “μπάζωμα” στα Τέμπη και την ποινική αμνηστία σε πρώην υπουργούς με τον εξευτελισμό θεσμών και νόμων», αναφέρει χαρακτηριστικά: «καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα. Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό; Μα ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αντώνη Ψαρόπουλου

«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η εκκωφαντική αφωνία της γνωστής ένωσης σε ουσιαστικά ζητήματα, που έπληξαν την απονομή δικαιοσύνης με το “μπάζωμα” στα Τέμπη και την ποινική αμνηστία σε πρώην υπουργούς με τον εξευτελισμό θεσμών και νόμων, επιτέλους “διεκόπη”. Αλλά όχι για τους λόγους που ελπίζαμε. Με ποιον τρόπο αυτή η ένωση αντιλαμβάνεται τον θεσμικό της ρόλο; Με αυτόν της αυτοσυντήρησης; Με αυτόν της αυτοπροστασίας; Με αυτόν της προάσπισης των συνδικαλιστικών της συμφερόντων; Μήπως ξεχνάτε το ρόλο σας εκεί ψηλά; Μήπως ξεχνάτε σε ποιους απευθύνεστε;

Καλό θα ήταν πριν εκδηλώσετε την υποστήριξη στα μέλη σας, πρώτα να πληροφορηθείτε την ουσία των συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων παραπόνων των συγγενών σε κρίσιμα ζητήματα (πυρόσφαιρα, “πυρασφάλεια” καθισμάτων βαγονιών που μεταφέρουν επιβάτες) που απασχόλησαν κατά κόρον την ανάκριση επί τουλάχιστον 1 1/2 έτος και το ένα μέλος σας αγνόησε, ενώ το άλλο μέλος σας απέφυγε να επεξεργαστεί στην πρότασή του (Μία φράση με 36 λέξεις !!).

Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα. Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό; Μα ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο. Μήπως ο προβληματισμός σας για όσα κινούνται στη δημόσια σφαίρα από συγγενείς πρέπει να κινηθεί και προς τα μέλη σας; Μήπως πρέπει να μάθετε στην κριτική και να μην καταφεύγετε σε άστοχους γενικευμένους χαρακτηρισμούς (άκριτη συκοφαντία) ; Μήπως η κριτική είναι θεμέλιο της δημοκρατίας μας ; Μήπως πρέπει πια να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις και αντιλήψεις σας;

Από έναν χαροκαμένο “συλλειτουργό” της δικαιοσύνης, όπως συνηθίζετε να προσφωνείτε τους δικηγόρους και εμπράκτως “απέδειξε” το μέλος σας στο Εφετείο Λάρισας μόλις εχθές.

ΥΓ. Εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα περιμένουμε η Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διατάξει επείγουσα προκαταρκτική για την ανυπαρξία πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων, που κυκλοφορούν και αφορά όλους μας. Ταξιδεύουμε με δική μας ευθύνη …..

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης Ψαροπούλου και Δικηγόρος».

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Στήριξη στον Εισαγγελέα Εφετών

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εμφανίστηκε με ανακοίνωσή της να καλεί τα ΜΜΕ να «μετράνε τα λόγια τους» όσον αφορά τη διερεύνηση των εγκλημάτων στην υπόθεση των Τεμπών και επικρίνοντας τις «προσωπικές αναφορές» σε βάρος του Εισαγγελέα Εφετών Λάμπρου Τσόγκα (σε σχέση με τον ελάχιστο χρόνο, εντός του οποίου ολοκλήρωσε την πρότασή του).

Τον χαρακτήρισε άλλωστε «υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού», ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση και διαπόμπευση» του και «άκριτη συκοφαντία ανθρώπων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όλο το διάστημα που διαρκεί η διερεύνηση των διωκόμενων εγκλημάτων στην υπόθεση των Τεμπών αρνήθηκε να εμπλακεί στις πολλών ειδών αντιπαραθέσεις που έχουν κατακλύσει τον δημόσιο διάλογο. Ενώπιον μιας τέτοιας τραγωδίας, οφείλουν όλοι να μετράνε τα λόγια τους και να μην υπονομεύουν – άθελα ή σκοπίμως – την αξιοπιστία όσων ειλικρινά αναζητούν την αλήθεια, διοχετεύοντας σε ΜΜΕ και social media εύπεπτες ανακρίβειες, τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν.

Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε ότι κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, έχει εκ της θεσμικής του θέσεως πρόσβαση στο σύνολο του ανακριτικού υλικού καθ΄ όλη τη διάρκειά της. Ως εκ τούτου, σχόλια που έλαβαν πρόσφατα δημοσιότητα και υπολαμβάνουν ότι ο εποπτεύων την ανάκριση της υπόθεσης των Τεμπών εισαγγελέας εφετών, Λάμπρος Τσόγκας, επεξεργάσθηκε δήθεν για ελάχιστες μέρες τη δικογραφία πριν υποβάλει την πρόταση του, φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι τη θέση του εποπτεύοντος κατέχει εδώ και έξι μήνες περίπου, χρόνος επαρκής για την επεξεργασία μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης αλλά και συμπορευόμενος με το πάνδημο αίτημα για γρήγορη και αποτελεσματική απονομή Δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα επεξεργάσθηκε την ίδια δικογραφία καταθέτοντας προτάσεις σε παρεμπίπτοντα αιτήματα που είχαν ανακύψει.

Για τους δικαστές και εισαγγελείς, για τον νομικό κόσμο της χώρας, που γνωρίζει προσωπικά τον συγκεκριμένο Εισαγγελέα Εφετών, υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού τόσο σε επίπεδο ήθους και εντιμότητας όσο και νομικής κατάρτισης, η χθεσινή του στοχοποίηση και διαπόμπευση αποτελεί μία σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης.

Το δίκαιο κοινωνικό αίτημα για αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης ικανοποιείται με συστηματικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, με εντοπισμό των στρεβλώσεων που την απαξιώνουν, με συγκεκριμένες προτάσεις βαθιών δομικών αλλαγών, τις οποίες η Ένωση μας πρώτη καταθέτει. Η γενικευμένη και άκριτη συκοφαντία ανθρώπων αποτελεί παρακμιακό φαινόμενο που καταστρέφει προσωπικότητες χωρίς να μπορεί να βελτιώσει τους θεσμούς».

