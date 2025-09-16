Σοκ στον Κορυδαλλό: Τον δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο για μια θέση πάρκινγκ

Στα χέρια πιάστηκαν ένας διανομέας και ένας οδηγός στον Κορυδαλλό με απρόβλεπτες διαστάσεις, καθώς ο πρώτος δάγκωσε και έκοψε ένα κομμάτι από το δάχτυλο του οδηγού για μια θέση παρκινγκ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ταξιαρχών μπροστά από την επιχείρηση όπου εργάζεται ο διανομέας και έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο παρουσίασε το Star.

Ο οδηγός ζήτησε από διανομέα να απομακρύνει τη μηχανή, γιατί ενοχλούσε στο παρκάρισμα. Γρήγορα άρχισαν να καβγαδίζουν αλλά ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τους χώρισε.

Την άλλη ημέρα ο οδηγός πήγε στην επιχείρηση να ζητήσει τον λόγο και άρχισε νέος καβγάς.

Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα και αυτός απάντησε με δάγκωμα.

«Πέσαμε κάτω και όπως παλεύαμε μου δάγκωσε το δάχτυλό και αφαίρεσε ένα κομμάτι μαζί με το νύχι», είπε ο οδηγός και πρόσθεσε ότι, επειδή δεν μπορούσαν να το κολλήσουν οι γιατροί, του έβαλαν πλαστικό νύχι.

Ο διανομέας παραδέχτηκε ότι «βρέθηκε το δάχτυλό του στο στόμα μου και το δάγκωσα. Εγώ το μάζεψα και το έβαλα στο ψυγείο μήπως το ξανακολλήσουν οι γιατροί».

Απίστευτο κι όμως ελληνικό…

