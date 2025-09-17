search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

17.09.2025 06:59

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε σπίτι – Απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα, 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

17.09.2025 06:59
lamia new

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτι στο κέντρο της Λαμίας με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με το lamianow.gr κάτοικος της Λαμίας αντελήφθη καπνούς να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια, στην οποία διέμεναν δύο ηλικιωμένοι κι ένα ακόμη άτομο. Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα.

Ένας γείτονας προσπάθησε να μπει στο σπίτι να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο αστυνομικοί με αναπνευστικά προβλήματα.

Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη σειρά τους στο νοσοκομείο. 

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατά τις πρώτες πληροφορίες φέρει σοβαρά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

