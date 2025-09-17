Μενίδι: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Αγίας Τριάδος (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9) σε όχημα το οποίο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίας Τριάδος στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
Η τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχουπαλλήλων.
