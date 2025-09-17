Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου μέρα μεσημέρι μπροστά από δημοτικό σχολείο (video)

Περιστατικό βίας κατά ενός οδηγού λεωφορείου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) στη Νέα Μαγνησία Λαμίας, μπροστά από δημοτικό σχολείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης κατέβασε με τη βία τον οδηγό από το μικρό λεωφορείο του δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και τον ξυλοκόπησε.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Σύμφωνα με το lamiareport, οδηγός του δήμου αγνόησε τις παρατηρήσεις του φερόμενου δράστη, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση.

Όπως ανέφερε το θύμα, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα με δύναμη τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο.

Συνάδελφοί του οδηγού που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά έσπευσαν να βοηθήσουν τον εργαζόμενο.

Άνθρωποι από το σχολείο κι άλλοι περίοικοι πρόλαβαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα ο υπάλληλος του δήμου διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

