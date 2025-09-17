search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 08:15

Κεφαλονιά: «Χτύπησε» ο Εγκέλαδος, δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ

17.09.2025 08:15
seismografos_new

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το στις 6:56 πρωί της Τετάρτης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 11 χλμ. δυτικά της Άσσου και το εστιακό βάθος έφθανε τα 10,6 χιλιόμετρα.

