Κεφαλονιά: «Χτύπησε» ο Εγκέλαδος, δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το στις 6:56 πρωί της Τετάρτης στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 11 χλμ. δυτικά της Άσσου και το εστιακό βάθος έφθανε τα 10,6 χιλιόμετρα.
