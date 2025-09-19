Με «βαριά ατζέντα» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μια συνάντηση που πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή από τον περασμένο Ιανουάριο, μαζί με το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, σε μια στιγμή που τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό έχουν περάσει από τον «μήνα του μέλιτος» (που ακολούθησε την άμεση και έμπρακτη συμπαράσταση της Αθήνας στην Άγκυρα μετά τον καταστροφικό σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία) σε πιο «ταραγμένα νερά».

Ενδεικτική της κατάστασης των σχέσεων των δύο χωρών ήταν η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, λίγες ώρες αφότου η Τουρκία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να βγάλει στο Αιγαίο το διαβόητο ερευνητικό πλοίο «Πίρι Ρέις», έστω κι αν η Αθήνα επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, αναφερόμενη ακόμα και στην… ηλικία του σκάφους και υπογραμμίζοντας ότι το θέμα δεν απασχόλησε τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Από την πλευρά του, ο Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 δεν… εξέπληξε, λέγοντας ότι «με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. […] Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική και είναι λογικό».

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης».

Η θέση αυτή του Κ. Μητσοτάκη είναι απολύτως λογική, ωστόσο, όπως λέει και ο γνωστός αφορισμός, «χρειάζονται δύο για το ταγκό» και η Τουρκία μοιάζει το τελευταίο διάστημα να… χορεύει σε δικούς της ρυθμούς, καθώς:

· Επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών,

· Για το Κυπριακό επιμένει στη λύση των δύο κρατών, απορρίπτοντας κάθε άλλη ιδέα,

· Άνοιξε θέμα «ομογενών» στα Δωδεκάνησα (!),

· Έβγαλε μέχρι και πολεμικά πλοία για να εμποδίσει την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου,

· Μετατρέπει τη «Γαλάζια Πατρίδα» ακόμα και σε… μάθημα στα σχολεία.

Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα «αγκάθια» που έχουν «φυτρώσει» το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις – χωρίς καν να αναφερθεί κάποιος στις έμμεσες παρενέργειες των… δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, όπως, για παράδειγμα, η προσέγγισή της με την ανατολική Λιβύη και την πλευρά Χαφτάρ, η οποία φέρεται να ετοιμάζεται να κυρώσει το διαβόητο τουρκολιβυκό σύμφωνο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Απέναντι σε όλα αυτά, η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι είναι πρόθυμη για διάλογο – επισημαίνει, μάλιστα, ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα, όπως, για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό – ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συζητήσει οτιδήποτε άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και της άσκησής τους επί του πεδίου. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συνέντευξής του στη ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι «αν πραγματικά θέλουμε μια ουσιαστική εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να μπούμε πιο ουσιαστικά στον πυρήνα της κεντρικής μας διαφοράς, είναι προφανές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία», ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα είναι απολύτως κρίσιμο για την ένταξη της Τουρκίας στο εργαλείο SAFE της ΕΕ για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να θέσει το ζήτημα αυτό στον Τούρκο πρόεδρο, εκτιμώντας ότι το άνοιγμα μιας τέτοιας συζήτησης θα μπορέσει να αναζωογονήσει εκ νέου τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο οποίος μοιάζει να έχει επί της ουσίας «βαλτώσει» τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η Αθήνα δεν περιμένει και πολλά πράγματα, καθώς το casus belli αποτελεί λειτουργικό κομμάτι της προσέγγισης της Άγκυρας στα ελληνοτουρκικά.

Διαβάστε επίσης:

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

MRB-Metron: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

Ο Μακάριος Λαζαρίδης το πάει για «Δημήτρης Μαρκόπουλος» της εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ