ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.09.2025 09:33

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον πρωθυπουργό»

19.09.2025 09:33
pavlos_marinakis_new

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε εκτενώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, μας διαβεβαιώνει το υπουργείο», σημείωσε o κ. Μαρινάκης ενώ σχολίασε ως «πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για πολλά χρόνια δεν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι. Πριν καν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές, έχει κάνει εκατοντάδες διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει μπλοκάρει αρκετά ΑΦΜ και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αρκετά. Δεν σταματάνε οι έλεγχοι».

Ειδικά για την εξεταστική επιτροπή είπε ότι «θέλουμε να δούμε πως έφτασε ο όποιος παράνομος να παρανομεί.

Τι έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση; Πόσοι και ποιοι υπουργοί έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους.

Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον πρωθυπουργό. Δεν έχουν καμία βάση στα δεδομένα της υπόθεσης.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί ο πρωθυπουργός, γιατί δεν καλεί και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς;

Η εξεταστική δεν καταλήγει σε ποινικές ευθύνες, αλλά σε πολύ σοβαρά πορίσματα που θα οδηγήσουν στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών».

«Πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία ο κ. Μαρινάκης είπε στο MEGA ότι «ο διάλογος είναι συνειδητή επιλογή χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε» ενώ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ήταν κατηγορηματικός ότι «δεν κινδυνεύουν».

Όπως τόνισε, «επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη με τις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις ειδήσεις από τη Chevron και τα εξοπλιστικά, η Ελλάδα έχει ενισχυθεί όσο ποτέ»

«Ταυτόχρονα όμως επειδή δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής, πιστεύουμε στον διάλογο, δεν έχουμε αυταπάτη ό,τι συμφωνούμε σε όλα με την Τουρκία και έχουμε μια διαφορά.

Με βάση τις αρχές αυτές θα προσέλθουμε στη συνάντηση της Νέας Υόρκης» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

