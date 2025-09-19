search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.09.2025 09:06

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Πώς έχασε τη ζωή της η 64χρονη (Video)

19.09.2025 09:06
PERIPOLIKO

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το φρικτό τροχαίο που στοίχησε τη ζωή μία γυναίκας 64 ετών και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν με την καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη περιοχή του Ελληνικού.

Στο βίντεο, που παρουσιάζει η ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση. Στην πορεία καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το όχημα του 21χρονου πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ταξί. Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Συναγερμός για την εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 το πρωί από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Πήγα στη ΝΔ λόγω… Τεμπών – Δεν αλλάζω απόψεις

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

1 / 3