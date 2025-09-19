ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψάξιμο» για τις συνεργασίες – Εκδήλωση στην Παλλήνη για τις συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων

Με «πολυσυλλεκτικές» εκδηλώσεις που θα έχουν στο επίκεντρο την ανάγκη συνεργασιών των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, φαίνεται πως θα κρατηθεί «ζεστός» ο διάλογος περί συγκλίσεων το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε, το Φόρουμ Διαλόγου που έχει προτείνει ο Σωκράτης Φάμελλος, αποτελεί προς το παρόν μια δημόσια κατατεθειμένη πρόταση για την οποία δε φαίνεται ούτε η Κουμουνδούρου να έχει ακόμη εικόνα πώς θα προχωρήσει.

Μια τέτοια εκδήλωση, σαν αυτές που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Παλλήνη. Διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για την Προοδευτική Συνεργασία και έχει θέμα «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων: Κοινωνική απαίτηση – ιστορική αναγκαιότητα». Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετέχουν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, η ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Γραμματέας του «ΚΟΣΜΟΣ» Πέτρος Κόκκαλης. Θα παρέμβει και Διονύσης Τεμπονέρας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός.

Η εκδήλωση ενθαρρύνεται από την Κουμουνδούρου η οποία θα επιδιώξει στο άμεσο μέλλον να αναλάβει η ίδια σχετικές πρωτοβουλίες εκδηλώσεων με ομιλητές από όλους τους χώρους στους οποίους απευθύνεται, προκειμένου το κλίμα διαλόγου να συντηρηθεί μέχρι νεωτέρας. Μέχρι δηλαδή να υπάρξουν πιο σοβαρές διεργασίες συγκλίσεων, κυρίως με τη Νέα Αριστερά η οποία είναι αυτή που, αν και βάζει προϋποθέσεις, έχει ως γραμμή το Λαϊκό Μέτωπο. Κι επιπλέον διαθέτει κοινοβουλευτική δύναμη, έχει δηλαδή μια αξία παραπάνω για το αν μπορεί να προκύψει κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένου ότι κανένα από τα δύο κόμματα, εδώ και μήνες δεν καταγράφει κάποια σημαντική άνοδο, το «χαρτί» που θεωρείται πως απομένει είναι αυτό της συγκρότησης κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας, με την ελπίδα ότι θα προκαλέσει ένα «θετικό σοκ» που θα τραβήξει τις δύο δυνάμεις πιο πάνω. Όλα αυτά, εφόσον καρποφορήσουν και αν δεν χαθεί το μομέντουμ, καθώς αυτή τη στιγμή τα φώτα πέφτουν στην έντονη κινητικότητα Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ άλλοτε με καρότο και κυρίως με μαστίγιο, αλλά από εκεί δε φαίνεται πως έχει κάτι να περιμένει.

Από εκεί και πέρα θα συνεχίσει να συνομιλεί με τους Κόκκαλη, Κοτζιά και Κατσέλη – και παρά το ότι εσχάτως η τελευταία έκανε κάποιες μάλλον «επιθετικές» δηλώσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, «αποκαλύπτοντας» ότι οι σχέσεις της με τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι σε καλό σημείο.

Ζαχαριάδης: «Όσο χαρισματικός και αν είναι ένας ηγέτης, δεν αρκεί από μόνος του»

Μιλώντας χθες στον Real FM, o εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, υπογράμμισε σε όλους τους τόνους ότι είναι η ώρα της συσπείρωσης δυνάμεων και όχι του κατακερματισμού, μήνυμα που φάνηκε να απευθύνεται σε όλους, «πιάνει» δηλαδή και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι «είναι ώρα πρωτοβουλιών και ώρα ευθύνης για όλους». Και εξήγησε πως «αυτό το οποίο επιβάλλεται να γίνει και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα το παλέψουμε τώρα το φθινόπωρο του 2025 είναι να υπάρξουν ανασυνθετικές πρωτοβουλίες, στο πολιτικό πλαίσιο, στο προγραμματικό πλαίσιο ακόμη και στην Βουλή αν αυτό καταστεί εφικτό. Όσο ο χώρος ο δικός μας πηγαίνει πολυδιασπασμένος και πολυτεμαχισμένος γινόμαστε ο χρυσός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος όλο χάνει και όλο πρώτος είναι».

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως έχει την εκτίμηση και την βεβαιότητα «ότι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, Φάμελλος και Τσίπρας ούτε θα συγκρουστούν, ούτε μπορεί να συγκρουστούν ούτε πρέπει να συγκρουστούν». Παράλληλα, διεμήνυσε (προς την πλευρά Τσίπρα ουσιαστικά) πως όσο χαρισματικός κι αν είναι κανείς, δεν μπορεί μόνος:

«Όσο ταλαντούχος και χαρισματικός και να είναι ένας ηγέτης, είτε αυτός λέγεται Φάμελλος, είτε Τσίπρας, είτε Χαρίτσης, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί από μόνος του θέλει ένα συλλογικό πλαίσιο λειτουργίας και πολιτικής στρατηγικής για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία δυναμική αλλαγής στην χώρα. Αυτό το σχέδιο υπηρετεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσουμε να τον δυναμώσουμε την επόμενη περίοδο»

