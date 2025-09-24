Ναυάγιο Ερντογάν – Μητσοτάκη: Ο αιφνιδιασμός της Αθήνας, η έλλειψη αντανακλαστικών και τα νέα δεδομένα

Καθώς η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βαίνει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προς οριστική ακύρωση, η Αθήνα επιχειρεί να «κάνει ταμείο», αλλά και να διαπιστώσει πώς μια τέτοια πρωτοβουλία κατέληξε σε «ναυάγιο».

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι – σωστά – η ελληνική πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη για την αναβολή της συνάντησης στην τουρκική, καθώς αυτή ήταν που τη ζήτησε, ενόψει της συνάντησης ηγετών Αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η συνάντηση αυτή ήταν γνωστή από τη Δευτέρα, όταν την προανήγγειλε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, έστω κι αν δεν είχε καθορίσει το χρόνο πραγματοποίησής της.

Σημειωτέον, δε, ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενημέρωση για την επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τους ηγέτες των χωρών αυτών είχε γίνει από την Κυριακή, όπερ σημαίνει ότι η τουρκική πλευρά το γνώριζε από νωρίς. Έτσι, προκαλεί απορία το γεγονός ότι, ενώ η ελληνική πλευρά – και καλώς – συναίνεσε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, εντούτοις δεν φρόντισε να ζητήσει από τους Τούρκους να καθορίσουν αυθωρεί και παραχρήμα νέα ημερομηνία και ώρα, όπως άλλωστε θα όφειλαν, αφού εκείνοι ζήτησαν την αναβολή.

Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τελικά η συνάντηση του Τραμπ με τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες πραγματοποιήθηκε με δύο ώρες καθυστέρηση (αντί για τις 9:30 μ.μ. έγινε στις 11:30 μ.μ., ώρα Ελλάδας) και είχε σχετικά μικρή χρονική διάρκεια (παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος την χαρακτήρισε ως την «σημαντικότερη» της ημέρας). Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερντογάν μπορεί να ανέβαλε την συνάντησή του με τον Μητσοτάκη, ωστόσο την ίδια ώρα (9 μ.μ., ώρα Ελλάδας) φρόντισε να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιβύης.

Ταυτόχρονα, απορίες προκαλεί και το δημοσίευμα της Milliyet, σύμφωνα με το οποίο ο πραγματικός λόγος της αναβολής της συνάντησης των δύο ηγετών ήταν η πρόωρη – σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα – δημοσιοποίησή της, σε αντίθεση με τα όσα (λέει ότι) συμφωνήθηκαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Πέραν του ότι η συνάντηση είναι γνωστή από την περασμένη Πέμπτη (οπότε προκαλεί απορίες η καθυστερημένη αντίδραση της τουρκικής πλευράς), ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Αθήνα δεν διαψεύδει τις πληροφορίες της Milliyet, ότι η ελληνική πλευρά ήταν που ζήτησε τη συνάντηση.

Από εκεί και πέρα, η απάντηση κορυφαίου κυβερνητικού παράγοντα στη Milliyet, ότι «εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει» και ότι «αν δεν γίνει (σ.σ. η συνάντηση), θα υπάρξει ευκαιρία να τα πούν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» μοιάζει να έρχεται σε αντίθεση με το «βάρος» που έδινε η ελληνική πλευρά στο τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Η ελληνική πλευρά επιχειρεί να υποβαθμίσει συνολικά το όλο σκηνικό (ήδη πριν τη συνάντηση γινόταν λόγος για διάρκεια μισής ώρας με τρία τέταρτα το πολύ, με την επισήμανση, δε, ότι ο Ερντογάν μιλά μέσω διερμηνεά, κάτι που μειώνει σημαντικά τον ωφέλιμο χρόνο), ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σοβαρός προβληματισμός, τόσο για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, όσο και για την έλλειψη αντανακλαστικών από την ελληνική διπλωματία, η οποία εμφανίζεται να πιάστηκε εξαπίνης από την τουρκική πλευρά και να… τρέχει και να μην φτάνει στη συνέχεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, υπάρχει φόβος ότι η ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο και ότι ναρκοθετείται συνολικά το τοπίο στα ελληνοτουρκικά, καθώς, λένε κάποιες πληροφορίες, η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας (ήταν να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά από τότε… αγνοείται η τύχη του) είναι με ευθύνη της Αθήνας (αν και αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι Αθήνα και Άγκυρα περίμεναν να… κατακάτσει ο κουρνιαχτός από την εκλογή Τραμπ).

