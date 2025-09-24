H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν φέρνει και εσωκομματικές φουρτούνες – Γιατί πυροβολεί ο Αβραμόπουλος την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Τα όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, καθώς και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση για υποβάθμιση της θέσης της χώρας στην διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, είναι προφανές ότι θα προκαλέσουν νέο κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων και στο εσωτερικό της Nέας Δημοκρατίας και της ευρύτερης δεξιάς παράταξης ως προς τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.

Έτσι κι αλλιώς το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δεχθεί βολές και εκ των έσω για υποχωρητικότητα και υπερβολική ευγένεια απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα αδρανή και απούσα σε μια περίοδο γεοπολιτικών ανακατατάξεων, που αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο διεθνές σκηνικό.

Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο χειρισμός της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο θα προκαλέσει εκ νέου τη σφοδρή αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού πολύ περισσότερο καθώς όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι ο κ. Σαμαράς οδεύει προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Όμως, «αέρα» στα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνουν μόνο οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αλλά και τα όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Ευρώπη για τη μεταναστευτική της πολιτική και αναφέροντας και την Ελλάδα ως προς τον αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται στη φυλακή.

Το μανιφέστο Τραμπ κατά των ανοικτών συνόρων στην Ευρώπη και η προτροπή του να μπει ένα τέλος στο αποτυχημένο, όπως είπε, πείραμα αλλιώς οι ευρωπαϊκές χώρες θα πάνε κατά διαβόλου, είναι βέβαιο ότι θα υιοθετηθεί ασμένως από όλα τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα αποτελέσει βούτυρο στο ψωμί του ιδεολογικού προσανατολισμού που θα έχει το κόμμα Σαμαρά. Και μπορεί η κυβέρνηση να έχει κάνει στροφή στην μεταναστευτική της πολιτική και να έχει σκληρύνει τη θέση της σε σχέση με το παρελθόν, όμως αυτά που θα ακουστούν το επόμενο διάστημα από όσους θα επικαλούνται το μανιφέστο Τραμπ για να εκφράσουν τις πιο ακραίες αντιμεταναστευτικές απόψεις, θα πιέσουν τη Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων οι οποίοι έτσι κι αλλιώς ζητούν μια σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της Nέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ως παράγοντας διαφοροποιήσεων στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική ο πρώην υπουργός και επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο κ. Αβραμόπουλος είχε ξεκινήσει την κριτική του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης από τον περασμένο Ιούλιο, εκφράζοντας ενστάσεις στο σενάριο αποστολής πολεμικών πλοίων έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης για να αποτραπούν λέμβοι μεταναστών, προσθέτοντας σε υψηλούς τόνους ότι η πρακτική να κάνουμε ότι κάνει ο Όρμπαν με πολύ αυστηρή εθνική στάση προς το μεταναστευτικό δεν είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκιο.

Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο, με αφορμή την συνάντηση στην Κωσταντινούπολη ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο, την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της κυβέρνησης της Δυτικής Λιβύης έκανε λόγο για άλλον ένα αποκλεισμό της Ελλάδας που επιβεβαιώνει τον κίνδυνο να μείνει θεατής σε αποφάσεις που την αφορούν άμεσα και επέκρινε εκ νέου την επιλογή της Ελλάδας να στηριχθεί από το 2019 ένας αμφιλεγόμενος και μη νόμιμος πολέμαρχος της ανατολικής Λιβύης ο Χαφτάρ.

Το τρίτο χτύπημα του κ. Αβραμόπουλου ήρθε προχθές με άρθρο του στο Kreport.gr στο οποίο ζητάει τον επαναπροσδιορισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, μια κίνηση που όπως λέει θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και θα δείξει ότι η χώρα μας στέκεται στο ύψος της ιστορίας και των αξιών της.

Οι διαφοροποιήσεις του κ. Αβραμόπουλου δεν περνούν απαρατήρητες από τα κυβερνητικά στελέχη που εκτιμούν ότι η κινητικότητα του πρώην υπουργού έχει να κάνει με τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία πριν και μετά τις εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση για Τέμπη: Απόπειρα ταφής της αλήθειας η απαγόρευση εκταφής – Υπεύθυνος ο Μητσοτάκης

ΣΥΡΙΖΑ: «Τα χαρτιά» του για τη στρατηγική των συνεργασιών ανοίγει ο Φάμελλος στην Πολιτική Γραμματεία – Το απόγευμα η εκδήλωση στην Παλλήνη

Η βελόνα του Γερουλάνου, ο Δούκας και οι απαντήσεις Ανδρουλάκη