Η ανεπάρκεια Γεραπετρίτη, τα άδοξα ανοίγματα στον Σαμαρά, η βελόνα του Γερουλάνου και τα λάθος πυρά Χαριλάου σε Δούκα για το συνέδριο

Όταν θα διαβάζετε αυτό το σχόλιο, μπορεί να έχει λυθεί το πρόβλημα που προέκυψε με την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω της συνόδου των μουσουλμάνων ηγετών με τον Τραμπ.

Πέρασαν όμως πολλές ώρες χωρίς να έχει βρεθεί λύση σε ένα θέμα που όπως και να το κάνεις παρότι η δικαιολογία για την αναβολή ήταν σοβαρή, δεν το λες και καλό για την εικόνα του Έλληνα πρωθυπουργού. Τι έκανε όλες αυτές τις ώρες που δημιουργήθηκαν αρνητικές εντυπώσεις, η ελληνική διπλωματία; Αυτές οι αστοχίες προστίθεται σε πάρα πολλές άλλες που έχουν να κάνουν με την επάρκεια της ηγεσίας του ΥΠΕΞ αλλά και κάποιων διπλωματών. Ας αλλάξει λοιπόν την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών με την πρώτη ευκαιρία ο Μητσοτάκης, και ας μην κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

Στο κενό τα ανοίγματα στον Σαμαρά – Πελοπόννησος, Μακεδονία, Σύνταγμα

Δεν υπάρχει ανταπόκριση μαθαίνω στα ανοίγματα που κάνουν κυβερνητικά και γαλάζια στελέχη στην πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

Κάτι καλέσματα, κάτι κομπλιμέντα, κάτι επικλήσεις της ανάγκης για ενότητα της παράταξης, πέφτουν στο κενό.

Όχι μόνο γιατί έρχονται αργά – κι ό,τι έρχεται αργά δύσκολα έχει αποτέλεσμα.

Αλλά διότι το χάσμα είναι πλέον τόσο βαθύ και οι αποφάσεις είναι περίπου τελεσίδικες, που οι προσκλήσεις αυτού του είδους είναι μάταιες.

Θα σας πω μόνο τα εξής:

Αν ο Σαμαράς προχωρήσει δεν θα έχει στη στήριξη μόνο της «σαμαρικής» πτέρυγας της ΝΔ – δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλά σίγουρα θα με εννοείτε. Θα σας πω μόνο ότι σε αυτή την περίπτωση η δυνατή περιοχή ενός νέου κόμματος δεν θα είναι μόνο η Πελοπόννησος, αλλά και η… Μακεδονία.

Επίσης το κρίσιμο στην κίνηση, εφόσον την κάνει, θα είναι να εκφραστούν ευρύτερα κοινωνικά και «πατριωτικά», όπως λένε όσοι γνωρίζουν, αιτήματα. Και ακόμα καλύτερα και αιτήματα για «δικαιοσύνη». Ούτε εδώ μπορώ να πω περισσότερα – κοιτάζω μόνο προς Σύνταγμα μεριά…

Η Ομάδα Αλήθειας ευχαριστεί τον Γεροουλάνο

Σε λάθος μεριά κοιτούσαν το τελευταίο διήμερο οι καλοθελητές, που ωραιοποιούν την κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι η… ομάδα πετάει και το Κίνημα είναι έτοιμο να κυβερνήσει και πάει τέλεια στις δημοσκοπήσεις και άλλα τέτοια ωραία και χαριτωμένα. Και πως μετά τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε… φτερά σαν εκείνα που έλεγε ο Αλέκος ο Μπαλτάς, διότι, λέει, από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης – εξαιρετικό αν ρωτάτε τη γνώμη μου, αλλά άσχετο αυτό – έχουν συγκινηθεί τα πλήθη και τρέχουν στη Χαριλάου Τρικούπη να εκφράσουν ενθουσιασμό, στήριξη και συμμετοχή στην πορεία προς την νίκη.

Και βλέπουν προς τη λάθος μεριά, διότι πήγαν να… επιτεθούν στον Χάρη Δούκα, που ο άνθρωπος ζήτησε στο συνέδριο να γίνει ανοιχτή κουβέντα για τα κρίσιμα θέματα, ενώ η βόμβα έπεφτε από την άλλη μεριά. Την έριχνε ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος και αμφισβήτησε ότι λειτουργούν τα όργανα – χοντρή καρφάρα αν με ρωτάτε – αλλά και έκανε μία διαπίστωση φαρμακερή: Δεν κουνιέται η βελόνα είπε! Εννοώντας ότι το μαγαζί πάει στο ρελαντί, για να μην ερμηνεύσω την ατάκα με πιο μελανά χρώματα.

Και το χειρότερο; Έβαλε και προθεσμία: Αν δεν κουνηθεί η βελόνα, λέει, σε δύο μήνες, τότε ξεχάστε και εκλογές και νίκες και οτιδήποτε.

Σε απλά ελληνικά για να μην μπερδευτούν οι καλοθελητές και έχουμε άλλα: Δύο μήνες, είπε ο Παύλος ότι έχει περιθώρια το ΠΑΣΟΚ. Και στον πρόεδρο Νίκο φυσικά. Για να παρουσιάσουν άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Σαν τελεσίγραφο μου μοιάζει αυτό, αλλά μπορούν να ρωτήσουν και τον ίδιο τον Παύλο τι ακριβώς εννοεί.

Όσο για το ερώτημα με ποιες δηλώσεις χάρηκε η ΝΔ, – του Δούκα ή του Γερουλάνου- , την απάντηση την έδωσε η… Ομάδα Αλήθειας. Η οποία δεν ασχολήθηκε καν με τον Δούκα, καθότι δεν βόλευε προφανώς. Το βίντεο όμως με τις δηλώσεις Γερουλάνου και το ανέβασε στο διαδίκτυο και πανηγύριζε.

Ποιος φοβάται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Και επειδή είμαστε στον αστερισμό του ΠΑΣΟΚ, μία ειλικρινή απορία: Είναι να κάνει συνέδριο σύντομα το Κίνημα ή δεν είναι;

Εξ όσων έχω καταλάβει, είναι για συνέδριο και μάλιστα εντός του φθινοπώρου, ήτοι τον Νοέμβριο.

Είναι καλό το συνέδριο να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτό, πιο συμμετοχικό και βεβαίως αποφασιστικό για πολιτικές κατευθύνσεις και προγράμματα;

Προφανώς, θα πει ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, έτσι πρέπει να είναι τα συνέδρια και όχι φιέστες – καλές κι αυτές, αλλά να έχει και ζουμί η διαδικασία.

Υπάρχει κάποιος που φοβάται να τεθούν στη συζήτηση τα μείζονα θέματα, όπως οι συμμαχίες και άλλα κρίσιμα με τα οποία πάει ένα κόμμα στις εκλογικές μάχες; Μήπως πιστεύουν κάποιοι ότι είναι καλύτερο να συζητήσει το συνέδριο για το πόσο θα ανέβει η θάλασσα από το λιώσιμο των πάγων και πώς θα επηρεαστεί η πανίδα της Ευρυτανίας εάν δεν ελεγχθεί το κυνήγι του λαγού; Ας το πουν!

Και τέλος: Αν θέλουν κάποιοι να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ με μόνη προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, αλλά βολεύονται με κάποιον άλλο -, όπως τον Δένδια για παράδειγμα -, δεν είναι σωστό να το πουν στο ανώτατο όργανο του Κινήματος, το συνέδριο; Κι ας μην πουν για τον Δένδια. Ας πουν μόνο αν θέλουν ή όχι με τη ΝΔ, υπό άλλο πρωθυπουργό, πλην Μητσοτάκη.

Και συ τέκνον…

Έχω μετρήσει τουλάχιστον δέκα, δώδεκα αιχμηρές δηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα από άλλοτε ή νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για την περίφημη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Χθες, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άφησε μία δηλητηριώδη αιχμή για τον πρώην πρωθυπουργό, μιλώντας για «πολιτική σούπα», που προφανώς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Μητσοτάκη.

Ένα θέμα είναι το γεγονός ότι η αριστερή πτέρυγα του χώρου κατηγορεί τον πρόεδρο Αλέξη πως έχει πάει εντελώς στο κέντρο – μόνο απολίτικο δεν τον έχουν πει.

Ένα άλλο είναι ότι βγαίνουν άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά του και δεν τον είχαν μέχρι τώρα κακολογίσει. Κάπως υπεράνω υποψίας για τέτοιου είδους κριτική. Φανταστείτε να βγουν και άνθρωποι που του έχουν μαζεμένα διάφορα και να αρχίσουν κανονική μετωπική – δεν μιλάω για τον Παύλο και τον Νίκο, υπάρχουν κι άλλοι…

Πάντως θα περίμενα από τον Γαβριήλ να είναι περισσότερο αυστηρός με τον εαυτό του και τους άλλους συντρόφους του εκεί στη Νέα Αριστερά. Διότι το εγχείρημα προφανώς έχει αποτύχει, άρα δεν ξέρω πόσο δικαιούνται να στρέφεται κατά άλλων και κυρίως κατά του Τσίπρα.

Ασφάλιστρα… α λα καρτ

Η «συμφωνία κυρίων» για να κρατηθούν οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας κάτω από το 7% φαίνεται να χάνει τη δυναμική της. Οι ασφαλιστικές φέρονται να εξετάζουν διψήφιες αυξήσεις, τόσο στα ισόβια όσο και στα ετήσια προγράμματα, επικαλούμενες τις αυξήσεις των κλινικών.

Η κυβέρνηση γνωρίζει τις κινήσεις αυτές και παρακολουθεί, χωρίς να έχει επιβάλει πρόστιμα, ενώ οι μεγάλες εταιρείες συνεργάζονται με τις τράπεζες, γεγονός που περιορίζει το εύρος οποιασδήποτε αυστηρής παρέμβασης.

Την ίδια στιγμή, οι κλινικές παραμένουν δύσκολος «στόχος». Οι οφειλές από claw back και rebate εμποδίζουν την επιβολή πλαφόν, ενώ οι αμοιβές των γιατρών παραμένουν χαμηλότερες από αυτά που τελικά καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι. Το παιχνίδι παραμένει σε αναμονή, με τα σενάρια για αυξήσεις να παραμένουν στο προσκήνιο.

