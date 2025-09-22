Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Αμερική, η κίνηση Σαμαρά, ο Τσίπρας και η Καρυστιανού, μία γαλάζια ιδέα της Άννας για συνεργασία, ραντεβού στην Όλγας λέει ο Δούκας

Δύσκολη η εβδομάδα αυτή που ξεκινάει.

Και αναφέρομαι στα όσα αναμένεται να γίνουν στη Νέα Υόρκη την Τρίτη και στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη.

Αύριο είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Η Αθήνα με δυσκολία κρατά το «θερμόμετρο» χαμηλά στο Αιγαίο, προσπαθώντας να μην εμπλακεί η χώρα σε ένα φαύλο κύκλο εντάσεων. Άλλο αυτό βέβαια κι άλλο να υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα, όπως με το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης με Κύπρο.

Στη συνάντηση θα διαφανούν οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς για μία σειρά από μέτωπα, όπως η Λιβύη. Θεαματικές εξελίξεις εκτιμάται ότι δύσκολα θα υπάρξουν από τη συνάντηση αυτή.

Εκείνο όμως που μοιάζει θεαματικό είναι το σκηνικό με τη συνάντηση Τραμπ – Ενντογάν την Πέμπτη.

Οι δυο τους ετοιμάζονται για μεγάλα deals, εξ’ όσων διαφάνηκαν από τις δηλώσεις αμφοτέρων – κάτι εμπορικά αεροσκάφη, κάτι F35 και F16 είδα, φοβήθηκε το μάτι μου.

Το ένα θέμα, για να έρθουμε στο δια ταύτα, είναι εάν αυτά τα deals – μιλάω κυρίως για τα ενεργειακά – θα αφορούν και την Ελλάδα, χωρίς όμως την άμεση συμμετοχή της Ελλάδας στις διαβουλεύσεις. Κινδυνεύουμε δηλαδή να μάθουμε μετά ότι οι δυο τους τα είπανε, τα αποφασίσανε και θα μας τα ανακοινώσει ένα ωραίο πρωί ο Λευκός Οίκος.

Το άλλο θέμα είναι η διαπίστωση με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, ότι ο Τραμπ δεν… «παίζει» καθόλου την Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν (θέλει να) έχει καμία απευθείας επαφή με τον Έλληνα πρωθυπουργό και αυτό μάλλον δεν είναι μία καλή συνθήκη, για το ρόλο της χώρας στα τεκταινόμενα.

Θα προσέθετα ότι στο υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και αρμόδιοι επί των διπλωματικών θεμάτων στο Μέγαρο Μαξίμου να κάνουν καλύτερες αναλύσεις, πριν αναπαράγουν τη ρητορική περί «απομονωμένου Ερντογάν». Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν οι σωστές αναλύσεις των δεδομένων, αλλά οι λάθος είναι βέβαιο ότι σε εκθέτουν.

Προσγείωση με Σαμαρά

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά την περασμένη Παρασκευή για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στα Τέμπη, βοήθησε ώστε να αρχίσουν να… προσγειώνονται στην πραγματικότητα κάποιοι στην κυβέρνηση.

Η παρέμβαση δεν ήταν απλά ενός πατέρα, που νιώθει τον πόνο ενός άλλου γονιού. Υπάρχει και αυτή η διάσταση, αλλά δεν ερμηνεύεται μόνο έτσι πρέπει να σας πω.

Ερμηνεύεται και ως μια κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προς τη δημιουργία κόμματος – υπό την έννοια ότι η κίνησή του είχε και μηνύματα προς την Πολιτεία και προς την κυβέρνηση.

Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι ο Σαμαράς κοιτάζει σοβαρά να κάνει το επόμενο βήμα. Πολύ σοβαρά.

Κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Αφού πιάσαμε τη σεναριολογία περί νέων κομμάτων, δύο παρατηρήσεις:

Από το στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει σιγή ασυρμάτου. Κανένα σήμα πλέον για κινητικότητα προς τη δημιουργία νέου φορέα. Ελιγμός ή πραγματική μετάθεση στο χρόνο, θα φανεί. Πάντως υπάρχει προβληματισμός από τις συνεχείς αναφορές του Μητσοτάκη και άλλων για «κέντρα» που ευνοούν ένα κόμμα Τσίπρα. Διότι εκτός των άλλων, η ταύτιση με ένα κέντρο (άντε δύο) μπορεί να αποθαρρύνουν μία ευρύτερη στήριξη.

Κανένα σήμα πλέον για κινητικότητα προς τη δημιουργία νέου φορέα. Ελιγμός ή πραγματική μετάθεση στο χρόνο, θα φανεί. Πάντως υπάρχει Η Μαρία Καρυστιανού σε δεύτερη συνέντευξή της τηλεοπτική (στο Μέγκα!) δεν απέκλεισε στο μέλλον να κάνει πολιτική κίνηση. Είπε ότι δεν το σκέφτεται τώρα. Τι άλλο κρατάμε; Ότι οι περισσότεροι γκαλοπατζήδες (καμία σχέση με τους καλουπατζήδες, που φτιάχνουνε καλούπια, να το διευκρινίσω μην γίνουν παρεξηγήσεις), εκτιμούν ότι ένα κόμμα Καρυστιανού, θα έτεμνε οριζόντια το πολιτικό σκηνικό. Με ό,τι σημασία και όποια επίπτωση έχει αυτή.

Συμπέρασμα: Μην κάνουμε αναλύσεις για τα εκλογικά αποτελέσματα, αν δεν δούμε όλους τους παίκτες και τις ομάδες στο γήπεδο.

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και μία ιδέα της Διαμαντοπούλου

Για τον Νοέμβριο, λέει, προσπαθεί να προγραμματίσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η Χαριλάου Τρικούπη.

Αλλά, ξέρετε πώς είναι αυτά. Αν λένε αυτή την ώρα για Νοέμβριο, ενώ φεύγει ο Σεπτέμβριος, το πιθανότερο είναι να δοθεί μάχη για να προλάβουν τον… Δεκέμβριο. Ειδικά όταν μιλάμε για το… ΠΑΣΟΚ, που όλοι ξέρουμε ποια είναι η σχέση του με ο χρόνο – δεν βγήκε τυχαία η «ώρα ΠΑΣΟΚ».

Επί της ουσίας τώρα: Δεν θα απασχολούσε κανέναν πότε ακριβώς θα γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά το Κίνημα καλείται να κάνει σοβαρές αναλύσεις και επεξεργασίες, κυρίως όμως να προσδιορίσει κατεύθυνση για τις συνεργασίες.

Βλέπετε, αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός δεν το… διευκολύνει, δίνοντας αυτοδυναμία στη ΝΔ – τουλάχιστον έτσι φαίνεται.

Γι’ αυτό και πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα. Να κριθούν κάποιες ιδέες που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο εσωκομματικό παρασκήνιο και θα τις βρουν όλοι μπροστά τους κάποια στιγμή.

Όπως αυτή η ιδέα, που βάζουν τα στελέχη της πλευράς Διαμαντοπούλου – μαθαίνω ότι την… ψιθυρίζει και η ίδια σε συνομιλητές της – ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με την ΝΔ, εάν πρωθυπουργός προταθεί ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, αλλά δεν πρέπει να πει την άποψή της και η βάση του ΠΑΣΟΚ, δια του συνεδρίου;

Αλλιώς όλο αυτό γίνεται το προνομιακά, ελιτίστικο παιχνίδι κάποιων, για προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες, έτσι δεν είναι;

Ραντεβού στην Όλγας τον Οκτώβριο

Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση των τριών υπουργών που είπαν να μην ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας. Και αντιτάχθηκαν στη σχετική απόφαση του δήμου της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας δεν θα κάνει πίσω. Θα υλοποιήσει την δημοτική απόφαση, όσα εμπόδια κι αν του βάζει η κυβέρνηση.

Κλειστοί δρόμοι και μάλιστα για να τους χρησιμοποιούν μόνο όσοι πάνε στα γήπεδα τένις απέναντι από το Ζάππειο δεν νοούνται.

Για Περιφέρεια ο Χατζηθεοδοσίου

Πλώρη για την Περιφέρεια Αττικής έχει βάλει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να είναι υποψήφιος, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν εξ αρχής ευρύτερες συμμαχίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Βλέπετε το 2023 συζητήθηκε πολύ σοβαρά το όνομά του, αλλά το χάσμα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δεν επέτρεψε την στήριξή του από κοινού, παρότι δυνάμεις ένθεν και ένθεν είχαν ενθουσιαστεί με την ιδέα.

Τελικά τα δύο κόμματα πήγαν μόνα τους και υπέστησαν συντριβή. Τουλάχιστον στις επόμενες θα έχουν τη λύση έγκαιρα και μπροστά τους…

Βέρτιγκο στην αγορά ενέργειας

Βέρτιγκο… αυτό είναι το συναίσθημα που κυριαρχεί στους καταναλωτές μπροστά στις αλλαγές που έρχονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας από την 1η Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά θα εισαχθούν προϊόντα διάρκειας μόλις 15 λεπτών, αντικαθιστώντας τα μισάωρα ή ωριαία που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και παρότι η αγορά πανηγυρίζει για τη μεγαλύτερη ακρίβεια στις αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας, για τον απλό πολίτη τα πράγματα δεν γίνονται πιο ξεκάθαρα.

Οι συνεχείς μεταβιβάσεις προϊόντων και οι χρωματισμοί στα τιμολόγια έχουν ήδη προκαλέσει σύγχυση, ενώ οι λογαριασμοί παραμένουν τσουχτεροί. Οι θεωρητικά πιο ακριβείς αγορές μπορεί να βοηθούν τις ΑΠΕ, αλλά για τον μέσο χρήστη το αποτέλεσμα είναι ακριβά τιμολόγια και περισσότερη αβεβαιότητα.

Οι αλλαγές μοιάζουν περισσότερο με τεχνικό «τρικ» για την αγορά παρά με ουσιαστική λύση για τους καταναλωτές, που συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά το ρεύμα χωρίς να βλέπουν άμεσα οφέλη. Το ερώτημα παραμένει ποιος θα βγει πραγματικά κερδισμένος από τα νέα 15λεπτα προϊόντα.

