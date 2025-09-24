search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

24.09.2025 10:36

Κόμμα χωρίς όργανα λένε Γερουλάνος και Καστανίδης για το ΠΑΣΟΚ

24.09.2025 10:36
kastanidis-geroulanos

Ακόμα να συνέλθει η Χαριλάου Τρικούπη από την αιχμή που έριξε ο Παύλος Γερουλάνος για τη… βελόνα, που δεν κουνιέται και αν δεν κουνηθεί, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα στις εκλογές.

Αλλά αυτή ήταν μόνο μία από τις δύο αιχμές που άφησε ο Γερουλάνος.

Η άλλη ήταν για τη μη συνεδρίαση των οργάνων – και πέρασε μάλλον στα ψιλά. Αν και ήταν σοβαρή.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα; Το εξήγησε σε ανάρτησή του ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος πήρε αφορμή τον Γερουλάνο και έγραψε ότι το Πολιτικό Συμβούλιο σταμάτησε να συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024, ότι το Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια και πως διορισμένα γραμματεία μιας ΚΟΕΣ χωρίς μέλη καλούνται να προετοιμάσουν τις προθέσεις του στον επόμενο εκλογικό κύκλο.

Κόμμα χωρίς όργανα δηλαδή, σαν να λέει ο Καστανίδης – αλλά και ο Γερουλάνος.

Ωραία θα πάει κι αυτό.

