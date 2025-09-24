Η ολυμπιακή δάδα, ο Πύρρος και οι celebrities που δεν έχουν πιάσει το πρόβλημα

Κύμα συμπαράστασης δέχεται ο Πύρρος Δήμας για τον ντόρο που έχει ξεσπάσει γύρω από την πώληση -για φιλανθρωπικό σκοπό- της ολυμπιακής δάδας.

Τηλεοπτικά πρόσωπα κυρίως, έσπευσαν να ανεβάσουν φωτογραφίες τους με τον σπουδαίο ολυμπιονίκη και να τον στηρίξουν, γιατί έχουν ενοχληθεί από την κόντρα με την ΕΟΕ, αδυνατώντας όμως να καταλάβουν -όπως είναι ξεκάθαρο- ποιο είναι το πρόβλημα στην υπόθεση.

«Είμαστε με τον Πύρρο» και επιθέσεις στην ΕΟΕ από επώνυμους και ανώνυμους, έχουν γεμίσει τα σόσιαλ το τελευταίο διήμερο.

Μόνο που δεν έχουν καταλάβει καθόλου ποιο είναι το ζήτημα της αντίδρασης της ΕΟΕ και το λάθος του Δήμα, που προφανώς μόνο καλή πρόθεση είχε, αλλά το χειρίστηκε λάθος.

Είναι ξεκάθαρο -και το γνωρίζει και ο ίδιος- ότι απαγορεύεται ρητά η εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε ολυμπιακού συμβόλου, ακόμη και για φιλανθρωπικό σκοπό. Ακόμη και αν υπάρχει τεράστια ανάγκη να το πράξει για βιοποριστικούς λόγους (ο οποιοσδήποτε αθλητής) θα πρέπει πρώτα να λάβει άδεια από την ΔΟΕ.

Οπως για παράδειγμα ο Αμερικανός ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτι του οποίου το σπίτι κάηκε στις φωτιές του Λος Αντζελες και πούλησε ορισμένα κειμήλια, με την ΔΟΕ να του επιστρέφει μάλιστα νέα μετάλλια, αντίγραφα αυτών που είχε κατακτήσει στις ολυμπιάδες που είχε αγωνιστεί.

Ο Δήμας -κι εκεί είναι η αντίδραση της ΕΟΕ- δεν ενημέρωσε, ούτε πήρε άδεια για να κάνει αυτή τη κίνηση η οποία απαγορεύεται.

Επίσης, αυτό που τονίζουν είναι ότι θα μπορούσε απλά να δώσει στην εκπομπή ένα άλλο αντικείμενο το οποίο δεν θα αποτελούσε πρόβλημα: την εμφάνισή του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα παπούτσια του, ένα από τα εκατοντάδες μετάλλια που κατέκτησε στην καριέρα του σε Παγκόσμια, ή Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η συλλογή του είναι… ατελείωτη. Ομως επέλεξε να δώσει ένα αντικείμενο για το οποίο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο από την ΔΟΕ και δεν επιτρέπεται να βγαίνει στα κανάλια για εμπορευματοποίηση ένα ολυμπιακό σύμβολο ακόμη κι αν τους ανήκει. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Εκεί είναι -και μόνο εκεί- η ένσταση της ΕΟΕ και γι αυτό αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε. Γιατί επικροτεί την κίνηση που έγινε για τα Χωριά SOS.

Διαβάστε επίσης:

Δικαιολογίες που δεν στέκουν, από Μαξίμου και ΥΠΕΞ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Θεοδώρα Τζάκρη: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι – «Αυτονόητο δικαίωμα η εκταφή»

Boυλή: ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστερά θέτουν ζήτημα ασυμβίβαστου για μέλη του ΔΣ του ΟΣΕ