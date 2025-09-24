Συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.
