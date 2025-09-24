search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:33
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.09.2025 23:24

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

LIFESTYLE

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Άνοιγμα σε Τσίπρα – «Ο κόσμος κουράστηκε και ζητά πια όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγετικότητα»

ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Γάζα αισιοδοξεί ότι το “σχέδιο Τραμπ” θα βάλει τέλος στον πόλεμο

LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

