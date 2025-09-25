search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 14:25

Η… απορία του Άδωνη μετά την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan

25.09.2025 14:25
adonis_economist_0509_1920-1080_2_new

Την ώρα που οι αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan πληθαίνουν, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μέσω X το…. ταλέντο του κωμικού.

Ο υπουργός Υγείας αν και κράτησε αποστάσεις από την απολύση χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το να χάνει ένας άνθρωπος τη δουλειά του, αναρωτήθηκε αν ο Πάρις Ρούπος «πραγματικά θεωρείται κοωμικός».

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;»

Διαβάστε επίσης:

Καυστικός Κασσελάκης για τη συνάντηση Μητσοτάκη – αλ Σαράα: «Όταν βρίσκεσαι με σφαγείς, έχεις υποχρέωση να ενημερώνεις για τα θέματα συζήτησης»

Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;

Και τώρα,… Κοπεγχάγη: Η νέα πιθανή τοποθεσία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι να τερματίσουν τον πόλεμο ή να μπουν σε καταφύγια – Έχω την άδεια του Τραμπ να χτυπήσω βαθιά μέσα στη Ρωσία»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

kairos_fthinoporo_2509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας από το Σάββατο – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς (videos)

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη – Επιτέθηκε και στον πατέρα της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:50
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι να τερματίσουν τον πόλεμο ή να μπουν σε καταφύγια – Έχω την άδεια του Τραμπ να χτυπήσω βαθιά μέσα στη Ρωσία»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

1 / 3