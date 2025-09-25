Η… απορία του Άδωνη μετά την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan

Την ώρα που οι αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan πληθαίνουν, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μέσω X το…. ταλέντο του κωμικού.

Ο υπουργός Υγείας αν και κράτησε αποστάσεις από την απολύση χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το να χάνει ένας άνθρωπος τη δουλειά του, αναρωτήθηκε αν ο Πάρις Ρούπος «πραγματικά θεωρείται κοωμικός».

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;»

