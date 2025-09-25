Η… απορία του Άδωνη μετά την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την ώρα που οι αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan πληθαίνουν, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μέσω X το…. ταλέντο του κωμικού.
Ο υπουργός Υγείας αν και κράτησε αποστάσεις από την απολύση χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το να χάνει ένας άνθρωπος τη δουλειά του, αναρωτήθηκε αν ο Πάρις Ρούπος «πραγματικά θεωρείται κοωμικός».
Συγκεκριμένα έγραψε:
«Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;»
Διαβάστε επίσης:
Καυστικός Κασσελάκης για τη συνάντηση Μητσοτάκη – αλ Σαράα: «Όταν βρίσκεσαι με σφαγείς, έχεις υποχρέωση να ενημερώνεις για τα θέματα συζήτησης»
Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;
Και τώρα,… Κοπεγχάγη: Η νέα πιθανή τοποθεσία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.