Τραμπ: «Πιστεύω ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα – Θα τελειώσει ο πόλεμος και θα επιστραφούν οι όμηροι»

Την πεποίθησή του ότι είναι κοντά συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Την ώρα που ηγέτες της διεθνούς κοινότητας συναντώνται στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, αυτήν την εβδομάδα, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η πρόταση κυκλοφόρησε την Τρίτη μεταξύ αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ, που παραμένει ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή, είπε πως μίλησε την Πέμπτη με εκπροσώπους από διάφορα κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου, τόνισε ότι θα συνεχίσει τη σφαγή στη Γάζα μέχρι να αφανίσει τη Χαμάς, την οποία κάλεσε να παραδώσει τα όπλα για να… ζήσει, «αλλώς θα τους κυνηγήσουμε ως το τέλος».

