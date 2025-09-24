Τι περιλαμβάνει το «Σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για τη Γάζα 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασαν χθες στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς την Τρίτη, αποσπώντας θετικές αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με το Axios.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Τραμπ παρουσιάζει αμερικανικό σχέδιο για την επίλυση της κρίσης στη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, ο Τραμπ τόνισε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως, καθώς «κάθε μέρα που συνεχίζεται, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς».

«Είμαστε αισιόδοξοι, και θα έλεγα ακόμη και βέβαιοι, ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια πρόοδο», δήλωσε ο Γουίτκοφ την Τετάρτη.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι αμερικανικές προτάσεις αποτελούν παραλλαγές ιδεών που έχουν συζητηθεί τους τελευταίους έξι μήνες, με επικαιροποιήσεις από σχέδια που είχαν εκπονήσει ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην πρωθυπουργός της Βερετανίας, Τόνι Μπλερ.

Οι βασικές αρχές του «σχεδίου των 21 σημείων»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι κεντρικές αρχές της πρότασης Τραμπ είναι:

Η απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο που θα προβλέπει μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια μορφή εμπλοκής της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες τη στήριξή τους σε αυτές τις αρχές, καθώς και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Οι όροι των Αράβων ηγετών

Στη συνάντηση συμμετείχαν ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν στον Τραμπ συγκεκριμένους όρους για να στηρίξουν το σχέδιό του:

Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

ή της Γάζας. Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.

Το Ισραήλ να μην οικοδομήσει οικισμούς στη Γάζα.

Να σταματήσει η υπονόμευση του status quo στο Τέμενος Αλ-Άκσα.

Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαβεβαίωσε τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης. Το Politico είχε προχωρήσει νωρίτερα στη συγκεκριμένη αποκάλυψη.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες εξέφρασαν τη στήριξή τους στις αμερικανικές αρχές του σχεδίου και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό πλάνο για τη Γάζα.

Κοινή στήριξη από Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στο σχέδιο Τραμπ

Με κοινή δήλωση την Τετάρτη, οι ηγέτες επτά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και υπογραμμίζουμε τον καθοριστικό ρόλο της ηγεσίας του για τον τερματισμό του πολέμου και για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφεραν.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι εξέδωσε ξεχωριστή ανακοίνωση, με την οποία χαιρέτισε την πρωτοβουλία.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή συνολικά. Θεωρώ τις προτάσεις που παρουσίασε στη χθεσινή του συνάντηση με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ως σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Άραβες αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη σύνοδο τόνισαν ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καλή» και ότι ο Τραμπ «είναι απολύτως δεσμευμένος στο να τερματίσει τον πόλεμο».

Ένας άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συμμετέχοντες έφυγαν «πολύ αισιόδοξοι», λέγοντας ότι «για πρώτη φορά νιώσαμε ότι υπήρχε ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό το κεφάλαιο να κλείσει, ώστε η περιοχή να προχωρήσει σε καλύτερες ημέρες».

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο Στιβ Γουίτκοφ είχαν νέα συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας για να μετατρέψουν τις αρχές του σχεδίου σε πιο λεπτομερές και επιχειρησιακό πλάνο.



Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ήδη ενήμερος για τις βασικές αρχές που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και ότι ο έμπιστος φίλος του, Ρον Ντέρμερ, είχε πρόσφατα συζητήσεις επί του θέματος με τον Κούσνερ και τον Μπλερ.

Σύμφωνα με πηγή, ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του σχεδίου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ώστε να εξασφαλιστεί η υποστήριξή του. «Το αμερικανικό πλαίσιο ήταν καλό αλλά χρειαζόταν περισσότερη επεξεργασία με τη συμβολή των αραβικών χωρών. Όταν οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να το «πουλήσουν» στον Μπίμπι», δήλωσε χαρακτηριστικά Άραβας αξιωματούχος.

