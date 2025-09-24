Αμερικανικά… «χουνέρια» στον Ερντογάν: Αφίσες του ως καταζητούμενος στους δρόμους της Ουάσιγκτον – Έξαλλος ο Τούρκος πρόεδρος

Την οργή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσαν οι αφίσες που εμφανίστηκαν στους δρόμους της Ουάσιγκτον που τον απεικονίζουν ως καταζητούμενο, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι… εμπνευστές της αφίσας ζητούν τη σύλληψη του Τούρκου προέδρου, για -μεταξύ άλλων- τον ξυλοδαρμό διαδηλωτών από τους άνδρες της ασφάλειάς του, τον Μάιο του 2017, έξω από την τουρκική πρεσβεία.

Είτε πίσω από κελί, είτε με χειροπέδες, είτε με φωτογραφία του ως καταζητούμενου, οι αφίσες στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Ant1 , κάνουν αναφορά στα βίαια επεισόδια τον Μάιο του 2017 στην Ουάσιγκτον, όταν άτομα της Εθνικής Φρουράς του Ερντογάν επιτέθηκαν σε ειρηνικούς Αμερικανούς διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές έχουν προσφύγει με αγωγές κατά της Τουρκίας οι οποίες έγιναν δεκτές παρά την επίκληση κρατικής ασυλίας και από το 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε να προχωρήσουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποζημιώσεων από την Άγκυρα.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί φορτηγάκι με μηνύματα όπως «Ελευθερώστε τον Ιμάμογλου» και συνθήματα υπέρ του κράτους δικαίου.

Επίσης, αφίσα με τον τίτλο «Ελπίδα» που δείχνει τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης αγκαλιά με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Οζέλ, φιγουράρει στην Times Square.

