Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Video)

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντάται αυτή την ώρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση άρχισε χωρίς εισαγωγικές δηλώσεις για τον Τύπο και συνεχίσθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε την Τετάρτη την πεποίθηση ότι ο Λαβρόφ θα μεταφέρει τη θέση της Ρωσίας για την κατάσταση στην Ουκρανία στην αμερικανική πλευρά κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο ήταν στο περιθώριο των εκδηλώσεων του ASEAN στη Μαλαισία τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Η ομιλία του Λαβρόφ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο απορρίπτει κατηγορηματικά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επηρεαστεί από τον ηγέτη της Ουκρανίας και ότι κάνει λάθος.

Σε άλλη μία αιφνίδια μεταστροφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες μετά τη συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία – η οποία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της χώρας – και ότι θα πρέπει να δράσει τώρα, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

«Από όσο καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ έγιναν μετά την επικοινωνία που είχε με τον (Ουκρανό Πρόεδρο) Ζελένσκι και, προφανώς, υπό την επήρεια ενός οράματος που έθεσε ο Ζελένσκι. Αυτό το όραμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατανόησή μας για την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Το γεγονός ότι η Ουκρανία ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και το επιχείρημα ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάτι πίσω είναι, κατά την άποψή μας, ένα λανθασμένο επιχείρημα… Η δυναμική στην πρώτη γραμμή μιλάει από μόνη της», είπε ο Πεσκόφ

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αργότερα σήμερα και θα παράσχει «πραγματικές πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον.

Είπε ότι οι σταδιακές προελάσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν σκόπιμες.

«Προχωράμε πολύ προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και να μην καταστρέψουμε το επιθετικό μας δυναμικό», είπε.

Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές αποδίδουν την έλλειψη οποιασδήποτε σημαντικής προόδου στην προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην ευρηματική ουκρανική άμυνα και στη φύση του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως και στο ότι οι δύο πλευρές έχουν εξαντληθεί μετά από 3,5 χρόνια και πλέον πολέμου.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει ολισθήσει σε μια εναλλακτική πραγματικότητα» και προέβλεψε ότι θα κάνει ξανά στροφή 180 μοιρών. «Το κύριο πράγμα είναι να συνεχίσει να αλλάζει τη θέση του κατά 180 μοίρες σε κάθε πιθανό ζήτημα», είπε.

