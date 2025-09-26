Λιμοκτονία και κακοποίηση από το Ισραήλ στον διακεκριμένο Παλαιστίνιο γιατρό Αμπού Σαφίγια

Το Ισραήλ έχει επιβάλει κακοποίηση, λιμοκτονία και επεμβατικούς ελέγχους στο κελί ενός διακεκριμένου Παλαιστίνιου γιατρού, σύμφωνα με ισραηλινό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σχεδόν ένα χρόνο αφότου συνελήφθη για πρώτη φορά σε μια επιδρομή που έκλεισε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα λειτουργικά νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα.

Την Πέμπτη, ένας δικηγόρος που συνεργάζεται με την οργάνωση Physicians for Human Rights Israel (PHRI) μπόρεσε να επισκεφτεί τον Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, αφού τέσσερις προηγούμενες απόπειρες απορρίφθηκαν «χωρίς εξήγηση», ανέφερε η ομάδα.

Ο Αμπού Σαφίγια έχασε 25 κιλά από «σοβαρή πείνα» στη φυλακή Όφερ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ισχυρισμό του PHRI. Οι αρχές έχουν αρνηθεί καθαρά ρούχα και ιατρική περίθαλψη στον Αμπού Σαφίγια, ο οποίος έχει προϋπάρχοντα καρδιακά προβλήματα και ψώρα που δεν έχει αντιμετωπιστεί, πρόσθεσαν οι δικηγόροι του PHRI.

Δεν έχει οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, δεν έχει ανακριθεί ούτε έχει ενημερωθεί για τους νομικούς λόγους της κράτησής του από τον Μάρτιο, ανέφερε το PHRI, προσθέτοντας: «Ο Δρ. Αμπού Σαφίγια τόνισε ότι κρατείται αποκλειστικά λόγω του ρόλου του ως γιατρού».

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον Αμπού Σαφίγια — τον πρώην διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντούαν στην Μπέιτ Λαχίγια — κατά τη διάρκεια επιδρομής που έκλεισε την ιατρική εγκατάσταση τον Δεκέμβριο. Εκείνη την εποχή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τον συνέλαβε επειδή ήταν «ύποπτος ότι ήταν τρομοκρατικός πράκτορας της Χαμάς». Ο στρατός δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς.

“They didn't want the hospital to keep working. That was his flaw. He kept the hospital going.”



Israel has detained Dr. Hussam Abu Safiya for over 250 days. A new film from @ajfaultlines follows the doctor from his work in a collapsing medical system to his arrest and abuse. pic.twitter.com/yG0UV9dM38 September 21, 2025

Η κράτηση του Αμπού Σαφίγια αποτελεί μια ευρύτερη εκστρατεία «συστηματικής στοχοποίησης και κακοποίησης» Παλαιστινίων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ανέφερε το PHRI.

Περισσότεροι από 100 ιατρικοί υπάλληλοι έχουν φυλακιστεί χωρίς επίσημες κατηγορίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σε «σαφή παραβίαση» της νόμιμης διαδικασίας.

