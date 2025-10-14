«Ασυγκράτητος» ο Τραμπ για τη Μελόνι: Είναι όμορφη και έμπνευση για όλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι χαρακτηρίζοντάς την «έμπνευση για όλους»., ενώ δε δίστασε να την φλερτάρει δημόσια στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

“Η Τζόρτζια Μελόνι, η ΜΕΓΑΛΗ πρωθυπουργός της Ιταλίας, έγραψε ένα νέο βιβλίο (…) Η Τζόρτζια κάνει απίστευτη δουλειά για τον υπέροχο λαό της Ιταλίας (…) Είναι έμπνευση για όλους”, έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στο δίκτυό του Truth Social.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου της Μελόνι, το οποίο μόλις μεταφράστηκε στα αγγλικά. «Προμηθευτείτε το αντίτυπό σας σήμερα», προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 79χρονος Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Χθες Δευτέρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου δεν δίστασε να την αποκαλέσει «όμορφη νεαρή γυναίκα».

«Δεν μου επιτρέπεται να το πω, γιατί κανονικά τελειώνει η καριέρα σου αν το πεις, αλλά είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ήταν συμπρόεδρος της Συνόδου.

“Θα το ρισκάρω”, πρόσθεσε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών αναζητώντας με το βλέμμα του την Τζόρτζια Μελόνι. «Πού είναι; Δεν σας ενοχλεί αν πω ότι είστε όμορφη; Γιατί είναι αλήθεια».

«Είναι πολύ αξιοσέβαστη στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

