Γάζα: Το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματα αλλά επιχειρεί να συνεχίσει τον πόλεμο με άλλα μέσα

Το Ισραήλ μπορεί να απέσυρε τα στρατεύματα από τη Γάζα στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της συμφωνίας εκεχειρίας, αλλά σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο δια αντιπροσώπων.

Παραστρατιωτικές ομάδες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το κενό εξουσίας που άφησε πίσω του ο πόλεμος. Οι ομάδες αυτές έλεγαν ότι μάχονται κατά της κατοχής, αλλά τώρα στρέφουν τα όπλα τους στο εσωτερικό. Αντί να προστατεύσουν τους Παλαιστινίους προσπαθούν να επιβληθούν δια της βίας και να αποκομίσουν φραξιονιστικά οφέλη.

Η Γάζα βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό πολιορκία, επί δύο δεκαετίες ζούσε σε ασφυκτική απομόνωση, αλλά παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ασφαλής εντός των τειχών της. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, όχι τις εγκληματικές συμμορίες ή τα όπλα του γείτονα. Σήμερα, ο φόβος έχει πολλαπλασιαστεί, τόσο για την κατοχή όσο και για τις παραστρατιωτικές ομάδες, που δρουν στο εσωτερικό.

Η δολοφονία του Σαλέχ Αλτζαφαράουι από παραστρατιωτικές ομάδες

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Σαλέχ Αλτζαφαράουι αποτελεί σημάδι ότι η Γάζα έχει μπει σε μία νέα ζοφερή φάση. Ο 28χρονος δημοσιογράφος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του πολέμου κατέγραφε τις φρικαλεότητες των ισραηλινών δυνάμεων, δολοφονήθηκε από ένοπλους Παλαιστινίους ενώ είχε τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία. Σύμφωνα με το Al Jazeera έπεσε νεκρός μέσα στη Γάζα από πυρά ομάδας υποστηριζόμενης προσκείμενης από το Ισραήλ.

Η δολοφονία του αποκαλύπτει, σύμφωνα με το Al Jazeera, τη συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα: To Ισραήλ στρέφει τον ένα Παλαιστίνιο ενάντια στον άλλο, πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο φόβου και αιματοχυσίας που εξυπηρετεί την κατοχή.

Η παλιά αποικιακή στρατηγική

Το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες βασίζεται στην παλιά αποικιακή λογική: διαίρει και βασίλευε. Μιά κοινωνία που σπαράζεται από τη βία δεν μπορεί να σταθεί ενωμένη, με ενιαία φωνή ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις. Παράλληλα, το Ισραήλ ενισχύοντας τις παραστρατιωτικές οργανώσεις μειώνει το βάρος στον δικό του στρατό. Αποφεύγει την κριτική της διεθνούς κοινότητας, ενώ η Γάζα συνεχίζει να αιμορραγεί.

Οι παραστρατιωτικές οργανώσεις που εξαπλώνονται στη Γάζα δεν είναι υπερασπιστές της Παλαιστίνης αλλά συνεργάτες του Ισραήλ, που το βοηθούν να συνεχίσει την κατοχή. Κατά τη διάρκεια του πολέμου επιχειρούσαν εκεί που δεν μπορούσε, αλλά θα πρέπει να προβληματιστούν για τον ρόλο τους, γιατί το Ισραήλ συνηθίζει να ξεφορτώνεται τους Παλαιστίνιους συνεργάτες του μόλις πάψουν να του είναι χρήσιμοι.

Αν επικρατήσουν οι παραστρατιωτικές ομάδες ο σκοπός του παλαιστινιακού αγώνα θα εκμαυλιστεί. Γιατί ο παλαιστινιακός αγώνας τους δεν υπήρξε ποτέ αγώνας για απλή επιβίωση, ήταν αγώνας για δικαιοσύνη, για αξιοπρέπεια, για ελευθερία.

Πρόκειται για τουλάχιστον τέσσερις φατρίες (Popular Force, Doghmosh, Al-Majayda, Hellis) ορισμένες εκ των οποίων εμφανίζονται να στηρίζονται από το Ισραήλ. Οι ομάδες δηλώνουν στην Washington Post ότι επωφελήθηκαν από την προσφορά όπλων από το ισραηλινό κράτος για την αντίσταση κατά της Χαμάς.

Σύμφωνα και με την WSJ που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ, έχει παράσχει όπλα σε ορισμένες ομάδες κατά της Χαμάς και παρακολουθεί στενά τις μάχες για να δει πώς θα εξελιχθούν.

Οι δυνάμεις κατοχής δεν καταστρέφουν μόνο με βόμβες

‘Ωστε η Γάζα να μην εκπέσει σε μία χούφτα γη, που κυβερνάται από παραστρατιωτικές οργανώσεις θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να έχει επίγνωση ότι οι κατοχικές δυνάμεις καταστρέφουν όχι μόνο με βόμβες αλλά και διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να μην νομιμοποιήσουν τις ομάδες αυτές και να θέσουν σε προτεραιότητα την εθνική ενότητα, γράφει το Al Jazeera. Το Ισραήλ μπορεί να ελπίζει ότι με την απόσυρση των στρατευμάτων του θα συνεχίσει τον πόλεμο δια αντιπροσώπων. Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να έχουν επιλογή.

