Η Χαμάς έδωσε λάθος σορό στο Ισραήλ – Η αντίδραση του IDF

Λάθος σορό φέρεται να έδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες, κατά την δεύτερη παράδοση των 4 νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με τον IDF, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, η τέταρτη σορός που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους.

Οι άλλες τρεις σοροί αναγνωρίστηκαν όμως είναι άγνωστο το σε ποιον ανήκει η 4η.

«Η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

🟡Following the completion of examinations at the National Institute of Forensic Medicine, the fourth body handed over to Israel by Hamas does not match any of the hostages.



Hamas is required to make all necessary efforts to return the deceased hostages. October 15, 2025

