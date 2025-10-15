search
15.10.2025 11:53

Η Χαμάς έδωσε λάθος σορό στο Ισραήλ – Η αντίδραση του IDF

15.10.2025 11:53
hamas-erythros-stavros

Λάθος σορό φέρεται να έδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες, κατά την δεύτερη παράδοση των 4 νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με τον IDF, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, η τέταρτη σορός που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους.
Οι άλλες τρεις σοροί αναγνωρίστηκαν όμως είναι άγνωστο το σε ποιον ανήκει η 4η.

«Η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

