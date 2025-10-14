Ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τέσσερα φέρετρα από τη Χαμάς με λείψανα ομήρων

Ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι ενημέρωσε τον στρατό ότι παρέλαβε τέσσερα φέρετρα, με τις φερόμενες ως σορούς δολοφονημένων ομήρων, από τη Χαμάς στην πόλη της Γάζας πριν από λίγο καιρό.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για αναγνώριση.

Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει τις ταυτότητες των σορών που παρέδωσε.

«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός (IDF).

🟡 According to information provided by the Red Cross, four coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF and ISA forces in the Gaza Strip. Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα 20 εν ζωή ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, και παρέδωσε τα λείψανα τεσσάρων άλλων. Κρατεί ακόμη υπό ομηρεία τις σορούς 24 Ισραηλινών.

The 26 hostages *presumed* dead.🎗️ pic.twitter.com/AMKqSSWuHa — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) October 13, 2025

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι τα λείψανα των ομήρων Γιόσι Σαράμπι και Ντάνιελ Πέρετζ ταυτοποιήθηκαν ανάμεσα στα λείψανα που παρέδωσε χθες, Δευτέρα, η Χαμάς.

“Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων και των αγνοουμένων στηρίζει την οικογένεια του Γιόσι Σαράμπι αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά την επιστροφή χθες του αγαπημένου τους στο Ισραήλ για να ταφεί με αξιοπρέπεια”, δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση.

Ο Γιόσι Σαράμπι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στο κτίριο όπου κρατείτο μαζί με άλλους δυο ομήρους.

Το τέταρτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε και του οποίου τα λείψανα παραδόθηκαν τη Δευτέρα από τη Χαμάς είναι ο Ντάνιελ Πέρετζ.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων διευκρινίζει ότι ο Ντάνιελ Πέρετζ είναι ένας μεταξύ των τεσσάρων. Ο 22χρονος λοχαγός, που καταγόταν από το Γιαντ Μπινιαμίμ στο κεντρικό Ισραήλ, σκοτώθηκε στην επίθεση στο άρμα μάχης του την 7η Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

Ο Τραμπ λέει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «ξεκινά τώρα»

Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την υπηκοότητα από τον δήμαρχο Οδησσού – Χάνει το αξίωμα του